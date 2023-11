Des manifestants bloquent un navire militaire américain qui transporterait des armes pour Israël | Conflit israélo-palestinien Actualités

Sous un ciel sombre et une pluie constante, des centaines de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés dans le port de Tacoma, dans l’État de Washington, pour bloquer un navire de ravitaillement militaire qui, selon eux, transporterait des armes des États-Unis vers Israël.

Là-bas, ils craignent que les armes à bord ne soient utilisées dans la campagne en cours d’Israël contre la bande de Gaza, où plus de 10 000 Palestiniens ont été tués.

« Nous voulons un cessez-le-feu maintenant. Nous voulons que les gens arrêtent de se faire assassiner maintenant. Nous voulons un véritable examen et une action sur la politique étrangère américaine et le financement américain en faveur d’Israël », a déclaré Wassim Hage, l’un des manifestants au rassemblement de Tacoma.

Hage travaille comme gestionnaire de cas et coordinateur de sensibilisation communautaire auprès de l’Arab Resource and Organizing Centre (AROC), le groupe de défense qui a organisé les manifestations.

Il a déclaré qu’une source confidentielle avait informé l’AROC que le navire serait chargé d’armes et d’équipements militaires et envoyé en Israël, alors qu’il poursuit son offensive militaire à Gaza.

Al Jazeera n’a pas pu confirmer immédiatement cette allégation. Dans un courriel adressé à la publication, Jeff Jurgensen, porte-parole du Pentagone, a déclaré que le navire était effectivement utilisé pour soutenir le « mouvement de marchandises militaires américaines ».

Mais il a refusé de fournir davantage d’informations. «En raison de la sécurité opérationnelle, le [US Department of Defense] ne fournit pas d’autres détails sur le transport, les mouvements ou les informations concernant la cargaison embarquée sur ces navires », a-t-il écrit.

Deuxième protestation pour le navire

À Tacoma, le navire, appelé Cape Orlando, a fait face à des manifestants de tous âges vêtus d’imperméables, de doudounes et de parapluies qui défilaient devant son quai.

Ils ont brandi le drapeau palestinien, brandi des pancartes disant « Défendez Gaza » et scandé des slogans comme « Palestine libre » et « Pas un autre sou, pas un autre centime, plus d’argent pour les crimes d’Israël ! »

Les manifestants ont utilisé des vélos et des voitures, avec leurs feux de détresse clignotants, pour bloquer la circulation autour du port. Sept guerriers autochtones dans un canot de cérémonie ont également fait le tour des eaux à proximité pour bloquer le navire.

Patricia Gonzalez, du Conseil des Guerriers de l’Eau de la tribu Puyallup, a déclaré qu’elle était motivée à prendre la mer parce qu’elle était liée à l’histoire des Palestiniens, marquée par la violence et les déplacements.

Ses ancêtres, a-t-elle expliqué, ont été contraints de fréquenter des internats autochtones, des institutions conçues pour éteindre les cultures autochtones. Le gouvernement canadien et même le pape François ont qualifié les écoles d’instruments de « génocide culturel ».

Gonzalez a déclaré que sa communauté est toujours aux prises avec le traumatisme intergénérationnel de cette histoire. « Lorsqu’il s’agit de génocide, nous le comprenons parfaitement », a-t-elle déclaré.

“Cela touche vraiment nos cœurs”, a déclaré Gonzalez. « Nos ancêtres ont vécu cela et cela nous touche chaque jour. Et nous ne souhaiterions jamais cela à une autre nation.

Abby Brook, juive et antisioniste, a aidé à organiser le rassemblement de lundi. Ses visites en Israël et dans les territoires occupés de Cisjordanie et sur le plateau du Golan ont inspiré son activisme.

« Quand j’avais 18 ans, je suis allé en Palestine et j’ai vu sur le terrain les réalités de l’occupation et du colonialisme de peuplement. J’ai vu les points de contrôle, j’ai vu et j’ai parlé aux gens de leur expérience de déplacement dans la Nakba », a-t-elle déclaré, utilisant le terme désignant le déplacement massif de Palestiniens en 1948.

« Quand on voit la réalité que vivent les Palestiniens au quotidien, il n’y a aucun doute sur ce qui se passe », a-t-elle déclaré. « Et la réalité qu’il s’agit d’une occupation militaire d’État d’apartheid. »

Elle a déclaré qu’un large éventail de personnes avaient assisté au rassemblement « bloquer le bateau » pour interrompre les violences à Gaza. “Les gens voulaient avoir l’occasion de se mettre littéralement sur la voie du génocide en cours.”

C’est la deuxième semaine consécutive que le Cape Orlando fait face à des tentatives de saborder son voyage.

Vendredi dernier, alors que le Cape Orlando était amarré à Oakland, en Californie, trois manifestants se sont accrochés à l’échelle du navire, retardant ainsi son départ de plusieurs heures.

La Garde côtière américaine a déclaré dans une déclaration qu’il a finalement expulsé les trois manifestants après qu’ils « auraient pénétré par effraction » sur le navire. Ils « font actuellement l’objet d’une enquête pour violations potentielles de la loi fédérale ».

D’autres manifestants “avaient franchi la clôture entourant la jetée à laquelle le Cape Orlando était amarré”, ont ajouté les garde-côtes, accusant certains d’avoir “altéré les amarres”.

Hage a déclaré que le tollé contre le Cape Orlando et sa cargaison présumée envoie un message fort au président Joe Biden, qui fait actuellement campagne pour sa réélection en 2024.

« Nous assistons à certaines des plus grandes manifestations contre la guerre depuis le [George W] Les années Bush se déroulent en ce moment, et cela nous prépare à des élections très compétitives », a déclaré Hage, faisant référence à une présidence qui a supervisé les guerres en Afghanistan et en Irak.

Assistance militaire américaine à Israël

Biden a récemment appelé le Congrès à fournir plus de 14 milliards de dollars d’aide à Israël, ce qui s’ajoute aux 3,8 milliards de dollars que les États-Unis se sont déjà engagés à fournir pour 2023.

Les États-Unis sont le plus grand fournisseur d’assistance militaire à Israël depuis la fondation du pays en 1948. Ils financent environ 16 % du budget de défense d’Israël.

À la suite de l’attaque surprise contre Israël le 7 octobre, Biden a également annoncé son intention de fournir « une assistance militaire supplémentaire, notamment des munitions et des intercepteurs pour reconstituer le Dôme de Fer », le système de défense antimissile israélien.

Cependant, il est difficile de vérifier quelles armes sont transférées des États-Unis vers Israël, selon Elias Yousif, analyste de recherche au sein du programme de défense conventionnelle du Stimson Center, un groupe de réflexion basé aux États-Unis.

Il a souligné le manque de transparence de la part de l’administration Biden.

« Les États-Unis, du moins officiellement, ont fait très peu de déclarations détaillant ce qui est transféré », a-t-il déclaré. « Contrairement à la guerre en Ukraine, où nous avons de belles fiches d’information produites par le Département d’État, il n’existe pas de plateforme similaire pour nous permettre d’examiner les transferts d’armes vers Israël. »

Cela dit, il estime qu’il existe une probabilité « très élevée » que des armes américaines soient utilisées à Gaza. “Compte tenu de l’intensité des combats, je dirais qu’il est presque certain que les armes américaines sont impliquées dans les combats à Gaza.”

Manque de surveillance

Sarah Yager, directrice de l’organisation à but non lucratif Human Rights Watch à Washington, a déclaré que son groupe faisait pression sur les législateurs américains pour qu’ils supervisent l’assistance militaire à Israël.

« Pour le moment, le Congrès a pour tâche principale de superviser les ventes d’armes », a déclaré Yager. “Donc, s’ils ne posent pas de questions sur la destination de ces armes et la manière dont elles sont utilisées, alors ils ne font pas vraiment leur travail.”

Human Rights Watch a fait appel Des pays comme les États-Unis doivent suspendre le transfert d’armes vers Israël et vers les groupes armés palestiniens, « compte tenu du risque réel qu’elles soient utilisées pour commettre de graves abus ».

Alors que Human Rights Watch a fustigé le Hamas pour avoir pris pour cible des civils lors de son attaque contre Israël le 7 octobre, il a également accusé Israël d’infliger une « punition collective » au peuple palestinien en lâchant des bombes sur des zones densément peuplées et en coupant les approvisionnements essentiels comme la nourriture et l’eau.

Il a également noté l’utilisation présumée par Israël de phosphore blanc, un produit chimique toxique qui peut brûler à des températures extrêmes et dont l’utilisation est illégale contre des civils. Israël a nié avoir utilisé ce produit chimique contre des civils.

Yager a déclaré que les États-Unis ont la responsabilité de garantir que leur argent et leurs armes ne soient pas utilisés pour nuire aux civils.

« Je pense que la première étape consiste pour le Congrès et l’administration Biden à réévaluer où vont les armes et si elles sont utilisées pour commettre des violations du droit international », a déclaré Yager.

Malgré leurs efforts, Hage a déclaré que le personnel militaire avait chargé la cargaison sur le bateau à la tombée de la nuit lundi.

Tout en disant qu’il était regrettable qu’ils n’aient pas pu empêcher la cargaison d’entrer dans le navire, Hage a qualifié l’action de succès car elle a retardé le navire pendant la majeure partie de la journée. Il a ajouté qu’un travailleur à bord du bateau avait déclaré aux militants qu’il était ému par les manifestations et qu’il souhaitait quitter le navire.

« Nous avons retardé ce navire de 12 heures et chaque jour [that the cargo] n’est pas utilisé pour bombarder les Palestiniens, c’est une victoire.