Des manifestants bloquent la route nigériane avec des pneus en feu en raison de la demande d’une plus grande sécurité après que des ravisseurs terrorisent la région

Des images circulant sur les réseaux sociaux ont montré de la fumée le long de la route alors que les pneus étaient incendiés, perturbant la circulation pendant des heures tandis que les manifestants appelaient le gouvernement à agir rapidement pour renforcer la sécurité de la communauté.

@Gidi_Traffic Des membres de la communauté de Gauraka, Tafa LGA, Etat du Niger, ont bloqué lundi matin l’autoroute Abuja-Kaduna pour protester contre les enlèvements de 30 personnes dans la communauté.Les manifestants ont interrompu la circulation sur l’autoroute tout en brûlant des pneus pour créer une scène. pic.twitter.com/d8c0UbMX3n – AustynZOGS (@Austynzogs) 24 mai 2021

Les foules se sont rassemblées pour exprimer leur indignation face à un certain nombre d’enlèvements récents par des hommes armés armés, qui sont intervenus à la suite d’attaques de bandits dans la région tout au long de l’année. Les médias locaux ont rapporté qu’environ 30 personnes ont été enlevées dans l’État du Niger cette année seulement, bien que ce nombre n’ait pas été confirmé de manière indépendante.

La manifestation qui a bloqué la route d’Abuja-kaduna aujourd’hui pic.twitter.com/NgXAPo2udB – Étoile du matin fidèle (@loyalmormingsta) 24 mai 2021

Les habitants de la zone de gouvernement local de Tarfa, dans l’État du Niger, ont bloqué la route Gauraka Abuja – Kaduna pour protester contre les enlèvements incessants et les attaques de bandits. pic.twitter.com/tL2prEHbSU – Gistaroundyou (@gistaroundyou) 24 mai 2021

S’adressant aux médias locaux, des habitants de l’État nigérian du Niger ont déclaré avoir entendu des rumeurs selon lesquelles le groupe terroriste islamiste Boko Haram aurait infiltré certaines communautés, à la suite d’un avertissement d’un gouverneur local selon lequel certaines personnes avaient hissé les drapeaux du groupe dans la région de Gauraka.

On pense que les ravisseurs à l’origine du dernier incident réclament une rançon de 10 millions de nairas nigérians (24 200 $ US) pour libérer leurs personnes enlevées. L’argent n’aurait pas encore été payé.

Le gouvernement nigérian n’a pas directement répondu aux manifestations sur l’autoroute Abuja Kaduna, mais le président du pays, Muhammadu Buhari, a déjà promis de mettre fin à la vague de violence des insurgés djihadistes qui sévit dans la région. Buhari a été récemment critiqué de plus en plus, même au sein de son propre parti, pour ne pas avoir vaincu Boko Haram et d’autres groupes islamistes militants.

