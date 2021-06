Des manifestants autorisés à l’extérieur de la Maison Blanche pour une clôture, pas une séance photo de Trump

Brendan Smialowski | AFP via Getty Images

Mardi, le chien de garde du ministère de l’Intérieur a affirmé dans un nouveau rapport que la police avait violemment évacué les manifestants d’un parc à l’extérieur de la Maison Blanche en juin dernier afin de « permettre à un entrepreneur » d’installer une nouvelle clôture de sécurité, et non pour permettre au président de l’époque, Donald Trump, d’organiser une séance de photos largement critiquée brandissant une Bible.

Mais le rapport du chien de garde a également reproché à la police américaine des parcs de ne pas avoir donné d’avertissements de dispersion aux manifestants suffisamment forts pour qu’ils entendent tous avant le début du nettoyage du parc Lafayette le 1er juin 2020.

Et le rapport n’a pas spécifiquement abordé les allégations de force excessive utilisée contre des manifestants et des journalistes individuels par la police, affirmant que « ceux-ci font l’objet d’enquêtes distinctes ainsi que de poursuites en cours ».

« Les preuves que nous avons examinées ont montré que le [U.S. Park Police] a dégagé le parc pour permettre à un entrepreneur d’installer en toute sécurité des clôtures anticalcaires en réponse à la destruction de biens fédéraux et aux blessures subies par des agents les 30 et 31 mai. » a écrit Mark Lee Greenblatt, l’inspecteur général du ministère de l’Intérieur.