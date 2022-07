Des manifestants au Sri Lanka prennent d’assaut la résidence et le bureau du président

Des manifestants sri-lankais réclamant la démission du président Gotabaya Rajapaksa se sont introduits de force dans sa résidence officielle et son bureau voisin samedi, selon des reportages de la télévision locale, alors que des milliers de personnes manifestaient dans la capitale contre la pire crise économique de la nation insulaire de mémoire récente.

Il n’était pas clair si Rajapaksa se trouvait à l’intérieur de la résidence à Colombo, mais des images tournées sur des téléphones portables montraient un grand nombre de personnes à l’intérieur de la maison bien fortifiée et sur le terrain à l’extérieur.

Un porte-parole du gouvernement, Mohana Samaranayake, a déclaré qu’il n’avait aucune information permettant de savoir si Rajapaksa avait quitté la résidence.

Des centaines de manifestants, certains portant des drapeaux nationaux, sont également entrés dans le bureau du président dans un autre bâtiment voisin, ont montré des images télévisées. Les manifestants blâment Rajapaksa pour les difficultés économiques du pays et avaient occupé l’entrée de son immeuble de bureaux au cours des trois derniers mois, l’appelant à démissionner.

La police utilise des gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants qui participaient à une manifestation antigouvernementale réclamant la démission du président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa. (AFP/Getty Images)

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait des centaines de manifestants se précipitant dans la résidence du président, scandant “Je dois rentrer à la maison”, appelant le président par son surnom. À l’extérieur du bâtiment, des barricades ont été renversées.

Au bureau du président, le personnel de sécurité a tenté d’arrêter les manifestants qui traversaient les clôtures et ont pris d’assaut le bâtiment du parlement de l’époque coloniale, qui a été converti en bureau du président.

Plus de 30 blessés

Au moins 34 personnes dont deux policiers ont été blessées dans des échauffourées alors que des manifestants tentaient d’entrer dans la résidence. Deux des blessés sont dans un état critique tandis que d’autres ont subi des blessures mineures, a déclaré un responsable de l’hôpital national de Colombo qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux médias.

Les manifestants se rassemblent samedi sur le terrain du palais présidentiel du Sri Lanka à Colombo. (AFP/Getty Images)

Des milliers de manifestants étaient entrés dans la capitale, Colombo, depuis la banlieue plus tôt samedi après que la police a levé un couvre-feu pendant la nuit.

Le mois dernier, le Premier ministre sri-lankais Ranil Wickremesinghe a déclaré que l’économie du pays s’était effondrée. Les négociations du gouvernement avec le Fonds monétaire international ont été complexes car il est maintenant entré dans les négociations en tant qu’État en faillite.

En avril, le Sri Lanka a annoncé qu’il suspendait le remboursement des prêts étrangers en raison d’une pénurie de devises étrangères. Sa dette extérieure totale s’élève à 51 milliards de dollars américains, dont elle doit rembourser 28 milliards de dollars d’ici la fin de 2027.

La police a imposé un couvre-feu à Colombo et dans plusieurs autres grandes zones urbaines vendredi soir, mais l’a retiré samedi matin au milieu des objections d’avocats et de politiciens de l’opposition qui l’ont qualifié d’illégal.

L’ambassadrice américaine au Sri Lanka, Julie Chung, a demandé vendredi aux gens de manifester pacifiquement et a appelé l’armée et la police “à accorder aux manifestants pacifiques l’espace et la sécurité nécessaires pour le faire”.

“Le chaos et la force ne répareront pas l’économie ni n’apporteront la stabilité politique dont les Sri Lankais ont besoin en ce moment”, a déclaré Chung dans un tweet.

La crise économique a entraîné une grave pénurie de produits essentiels tels que le carburant, le gaz de cuisine et les médicaments, obligeant les gens à faire la queue pour acheter les fournitures limitées.

Des mois de manifestations ont presque démantelé la dynastie politique Rajapaksa qui a dirigé le Sri Lanka pendant la majeure partie des deux dernières décennies. L’un des frères de Rajapaksa a démissionné de son poste de Premier ministre le mois dernier, et deux autres frères et un neveu ont quitté leurs postes ministériels plus tôt.

Wickremesinghe a pris ses fonctions de Premier ministre en mai et les protestations ont temporairement diminué dans l’espoir qu’il puisse trouver de l’argent pour les besoins urgents du pays, mais les gens veulent maintenant qu’il démissionne, affirmant qu’il n’a pas tenu ses promesses.