Des manifestants au Sri Lanka marquent la prise de contrôle de la résidence du président

Ils ont fait des sauts dans la piscine. Ils se prélassent sur des lits à baldaquin. Et sur des téléviseurs grand écran, ils ont regardé du cricket et des images d’actualités de leurs camarades manifestants, qui s’étaient massés dans la capitale sri-lankaise et se sont joints à eux pour prendre d’assaut la résidence et le secrétariat présidentiels.

Après des mois de privation économique croissante, de pénuries de carburant et de nourriture et de manifestations de plus en plus désespérées, les images en direct de Colombo ont montré un rare moment de légèreté, alors que les manifestants qui occupaient littéralement les sièges du pouvoir exécutif prenaient un moment pour apprécier le luxe.

Dans la résidence officielle du président Gotabaya Rajapaksa, qui s’était enfui la veille vers un lieu inconnu, les manifestants se baignaient dans l’eau bleu clair d’une piscine extérieure, tandis que d’autres se pressaient sur les bords. Certains ont trouvé une salle de gym, où ils ont regardé un homme faire des boucles sur un banc. D’autres se reposaient sur l’herbe dans des jardins bien entretenus.