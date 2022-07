Des manifestants au Royaume-Uni dénoncent le changement climatique après une vague de chaleur record

LONDRES (AP) – Des manifestants se sont rendus samedi dans les rues de Londres et de la ville écossaise de Glasgow pour exiger une action plus rapide contre le changement climatique à la suite des températures record qui ont brûlé le Royaume-Uni cette semaine.

Des groupes d’activistes, dont Just Stop Oil et Insulate Britain, ont mené des manifestants lors d’un sit-in sur la place du Parlement à Londres pour exiger que le gouvernement conservateur cesse d’accorder de nouvelles licences pour la production de pétrole et de gaz, taxe les gros pollueurs et aide les gens à installer un chauffage plus économe en énergie dans leur maisons.

“La vague de chaleur extrême de mardi était un avertissement sur ce à quoi nous serons confrontés lorsque le climat s’effondrera – des milliers de morts, des maisons détruites par des incendies de forêt et des services d’urgence poussés au point de rupture”, a déclaré Indigo Rumbelow de Just Stop Oil. “Nous ne sommes tellement pas préparés à la chaleur extrême et cela ne fera qu’empirer.”

L’agence météorologique britannique Met Office a enregistré mardi 40,3 degrés Celsius (104,5 degrés Fahrenheit) en Angleterre, la température la plus élevée jamais enregistrée dans un pays mal préparé à une chaleur aussi extrême. Les étés britanniques sont généralement assez modérés et peu de maisons, d’écoles ou de petites entreprises disposent de la climatisation.

La canicule a paralysé les principaux réseaux ferroviaires, endommagé les pistes des aéroports et vu 15 services d’incendie à travers le pays déclarer des incidents majeurs. Les pompiers de Londres ont déclaré que mardi était la journée la plus chargée pour les pompiers depuis la Seconde Guerre mondiale.

À Glasgow, des militants pour le climat ont organisé une manifestation “die-in” pour exiger une action urgente pour lutter contre le changement climatique. Des manifestants étendus par terre dans l’un des quartiers commerçants les plus fréquentés de la ville, recouverts de draps blancs avec des «causes de décès», notamment le stress thermique, la famine et la pénurie d’eau.

“Cela fait des années que nous tirons la sonnette d’alarme à propos de l’urgence climatique mondiale”, a déclaré Wolf Saanen, 39 ans. “Maintenant qu’elle est arrivée sur nos côtes, ceux qui ont le pouvoir de changer les choses vont-ils enfin écouter ?”

Certains groupes climatiques ont averti qu’ils organiseraient des manifestations plus perturbatrices à l’automne pour immobiliser Westminster – le siège du Parlement.

Les groupes souhaitent également que le gouvernement britannique réduise les factures d’énergie dans un contexte de crise du coût de la vie qui devrait peser davantage sur les ménages à l’automne lorsque le temps se refroidira.

