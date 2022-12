Des manifestants au Pérou demandent justice pour le président déchu Pedro Castillo

LIMA, Pérou – À l’extérieur d’une prison au pied de la Cordillère des Andes, un camp s’est formé ces derniers jours, avec pas moins de 1 000 personnes parcourant des centaines de kilomètres pour demander la liberté du détenu le plus en vue : leur ancien président, Pedro Castillo.

Ils resteront jusqu’à ce qu’il soit réintégré, a déclaré un partisan, Milagros Rodriguez, 37 ans, ou jusqu’à ce que “la guerre civile commence”.

M. Castillo, un ancien instituteur et militant syndical qui a promis de se battre pour les pauvres, est l’homme au centre du drame politique vertigineux du Pérou, après avoir été démis de ses fonctions la semaine dernière après avoir tenté de dissoudre le Congrès et de créer un gouvernement qui gouvernerait par décret. Quelques heures plus tard, il était en état d’arrestation, accusé de rébellion, et son vice-président prêtait serment.

Aujourd’hui, Dina Boluarte est la sixième présidente en cinq ans dans un pays sous le choc d’une longue histoire de scandales de haut niveau et de profondes divisions entre ses ruraux pauvres et son élite urbaine.