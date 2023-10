Des manifestants au Capitole appellent au cessez-le-feu entre Israël et Gaza et des centaines d’arrestations

Des centaines de manifestants ont manifesté mercredi au Capitole et occupé une partie d’un immeuble de bureaux de la Chambre, exhortant les législateurs et l’administration Biden à faire pression en faveur d’un cessez-le-feu. à Gazaqui subit des frappes aériennes israéliennes depuis une attaque terroriste meurtrière du Hamas.

Vêtus de T-shirts noirs arborant les mots « Les Juifs disent cessez-le-feu maintenant » et « Pas en notre nom », les militants étaient assis, applaudissant et chantant par terre dans la rotonde du bâtiment de bureaux de Cannon House, et brandissaient de grandes banderoles sur lesquelles on pouvait lire : « Cessez-le-feu » et « Laissez Gaza vivre ».

Des manifestants de Jewish Voice for Peace lors d’une manifestation dans le bâtiment de bureaux de Cannon House à Capitol Hill à Washington, DC, le 18 octobre 2023. Kent Nishimura/Bloomberg via Getty Images

« Nous avons averti les manifestants de cesser de manifester et lorsqu’ils n’ont pas obéi, nous avons commencé à les arrêter », a déclaré la police du Capitole américain dans un communiqué. déclaration sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

La police du Capitole a déclaré que les manifestations ne sont pas autorisées à l’intérieur du bâtiment. Ils ont déclaré à CBS News que les manifestants étaient entrés dans le bâtiment légalement et correctement en passant par les points de contrôle de sécurité des visiteurs, mais avaient ensuite été arrêtés lorsqu’ils avaient violé les ordres de la police.

La police a donné une première estimation selon laquelle environ 300 manifestants avaient été arrêtés, mais a déclaré que ce nombre pourrait être plus important.

La manifestation était organisée par le groupe Jewish Voice for Peace, une organisation juive antisioniste.

Avant le sit-in, des centaines de personnes s’étaient rassemblées sur le National Mall, près du Capitole, exhortant l’administration Biden à appeler à un cessez-le-feu.

Des manifestants de Jewish Voice for Peace lors d’une manifestation au Capitole à Washington, DC, le 18 octobre 2023. Kent Nishimura/Bloomberg via Getty Images

« Biden est vraiment le seul à avoir le pouvoir de faire pression sur Israël à l’heure actuelle et il doit utiliser ce pouvoir pour sauver des vies innocentes », a déclaré Hannah Lawrence, 32 ans, originaire du Vermont.

Linda Holtzman, 71 ans, rabbin de Philadelphie, a exigé un cessez-le-feu immédiat et a exhorté Biden à « ouvrir les yeux ».

« Regardez ce qui se passe à Gaza. Regarde le dévastation à Gaza« , a déclaré Holtzman. « Si vous voulez pouvoir vivre avec vous-même, vous devez vous lever et mettre fin au génocide. J’exige un cessez-le-feu dès maintenant.

Des manifestants du groupe Jewish Voice for Peace sont arrêtés après un sit-in contre l’opération militaire israélienne à Gaza dans le bâtiment de bureaux de Cannon House sur la colline du Capitole à Washington, DC, le 18 octobre 2023. ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images

–Scott MacFarlane a contribué au reportage.