Des manifestants attaquent une œuvre de Warhol — RT Games & Culture

Des éco-activistes en Italie ont jeté de la farine sur une voiture de sport BMW peinte et se sont collés au sol

Vendredi, des militants du changement climatique du groupe militant Ultima Generazione (« dernière génération ») ont déversé de la farine sur une voiture de sport BMW M1 peinte par la légende du pop-art Andy Warhol à Milan. D’autres membres du groupe ont fait exploser des ballons remplis de peinture sur le sol et se sont collés à la voiture et au sol, selon les médias locaux.

La vidéo de la manifestation au centre d’art Fabbrica del Vapor montre au moins trois manifestants fouettant des sacs de farine et arrosant la BMW, tandis qu’un lutte pour déployer une banderole sur le sol. Les gardes de sécurité attrapent deux femmes mais attendent patiemment pendant qu’elles délivrent leurs mots d’avertissement au public avant de les emmener.

La galerie a été forcée de fermer après la cascade, selon le média italien La Repubblica. Stefano Lacagnina, le producteur de l’exposition, a expliqué que les manifestants avaient «payé le billet et avaient les sacs de farine dans leurs poches», rendant apparemment la galerie sans défense.















“Ils ont complètement saupoudré la machine de farine», a-t-il déploré. “C’est une pièce importante, qui a été exposée pour la première fois dans l’exposition et qui a une grande valeur.« La voiture a participé aux 24 Heures du Mans en 1977, terminant sixième, avant que Warhol ne la peigne, et sa valeur est estimée à plus de 57 millions d’euros (59 millions de dollars), selon le Daily Mail.

Alors que l’exposition aurait rouvert plus tard dans la journée après l’arrestation des manifestants, il n’était pas encore clair si des dommages avaient été causés à la voiture. “Nous attendons les techniciens BMW qui arrivent d’Allemagne», a déclaré Lacagnina à La Repubblica.

La cascade n’était que la dernière de nombreuses attaques de groupes environnementaux contre des œuvres d’art de grande envergure. Les membres d’Ultima Generazione ont jeté de la soupe aux pois sur un tableau de Van Gogh à Rome plus tôt ce mois-ci, et l’affilié Letzte Generation a déversé une substance huileuse noire sur un tableau de Klimt à Vienne plus tôt cette semaine, causant peut-être des dommages permanents, soi-disant parce que l’exposition au Musée Leopold était parrainé par une société pétrolière et gazière. Les affiliés au Royaume-Uni et aux Pays-Bas ont également exprimé leur frustration face à l’inaction face au changement climatique sur des œuvres emblématiques.

Les manifestants ont défendu leurs performances controversées comme «un cri désespéré et scientifiquement fondé qui ne peut être compris comme un simple vandalisme.” Le groupe a publié une déclaration promettant que «les actions directes non violentes se poursuivront jusqu’à ce que les citoyens obtiennent des réponses de leur gouvernement sur les demandes d’arrêter le gaz et le charbon et d’investir dans au moins 20 GW d’énergies renouvelables.”