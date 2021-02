Des manifestants à Rochester, dans l’État de New York, ont renversé une barricade de la police lors d’une manifestation après la diffusion d’images montrant des agents pulvérisant du gaz poivré sur un enfant de 9 ans menotté, suscitant l’indignation et provoquant la suspension des flics impliqués.

Les manifestants ont organisé une marche lundi pour protester contre le recours excessif à la force contre la jeune fille, qui a été aspergée de poivre de Cayenne alors que neuf policiers répondaient à un appel pour troubles domestiques la semaine dernière, se rassemblant devant le département de police de Rochester pour exiger des comptes.

Aussi sur rt.com «Je veux que ces officiers soient renvoyés! Indignation après que la police a menotté une fille de neuf ans à Rochester, New York (VIDEO)

Des images circulant en ligne ont montré la marche et le rassemblement qui a suivi, y compris le moment où les manifestants ont renversé une barrière métallique érigée à l’extérieur du poste de police, leur permettant d’avancer vers une clôture intérieure entourant le parking de l’équipe.

Les manifestants ont commencé à abattre la clôture et à se rapprocher du poste de police. #ROC pic.twitter.com/FCOUU3ksjO – Geoffery Rogers (@GeofferyRogers) 1 février 2021

Les manifestants ont réussi à renverser les barricades installées à l’extérieur de ce poste de police de Rochester et à se frayer un chemin jusqu’à la clôture du parking intérieur. #Rochester #New York #RochesterPD #RochesterProtests pic.twitter.com/LwOj1yh820 – Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) 1 février 2021

Des manifestants ont également été vus faire claquer la clôture autour du terrain, mais alors que la police leur aurait dit de se disperser, peu de choses ont été faites pour repousser les manifestants, les agents se déplaçant à la porte du poste de police et émettant périodiquement des ordres par le biais d’unhaut-parleurinstallé dans le parking.

Les manifestants ont commencé à tenter de faire tomber la deuxième barrière. Vous pouvez entendre en arrière-plan la police dire: « C’est le département de police de Rochester, veuillez quitter la zone immédiatement ». #ROC @GSLSHOW pic.twitter.com/i0GPc3hUD7 – Geoffery Rogers (@GeofferyRogers) 2 février 2021

Des militants ont fait circuler un mégaphone pour prononcer de brefs discours pendant le rassemblement, certains ont entendu appeler au licenciement des officiers qui ont pulvérisé la jeune fille, tandis que des images de plus tôt dans la journée montraient une foule importante prenant part à la marche, estimée à des centaines par vidéaste Brenden Gutenschwager.

Il y a une manifestation active sur North Clinton Avenue au poste de police de Rochester New York, après qu’une fillette de neuf ans ait été aspergée de poivre par la police il y a quelques jours. Plus de mises à jour à venir. #ROC @GSLSHOW pic.twitter.com/0mxPml3hk6 – Geoffery Rogers (@GeofferyRogers) 1 février 2021

Alors que la manifestation était toujours en cours, le maire de Rochester, Lovely Warren, a publié une déclaration indiquant qu’au moins certains des agents impliqués dans la pulvérisation de poivre de 9 ans avaient été suspendus, en attendant une enquête interne. Bien qu’il ne soit pas clair si les neuf agents présents lors de l’incident ont été mis en congé, ceux qui ont été suspendus continueront de recevoir un salaire complet, selon USA Today.

Des images de la caméra corporelle de la rencontre sont apparues lundi, avec la vidéo d’une minute montrant une fille en détresse menottée à l’arrière d’une voiture de police alors que des agents tentaient de la maîtriser. À travers les sanglots de la fille, une femme officier est entendue menaçant de vaporiser du poivre sur l’enfant si elle ne se calme pas, et continue de le faire quelques instants plus tard. La police aurait répondu à «Problème de famille» et un véhicule potentiellement volé à l’époque, et prétend que la jeune fille a été menottée pour sa propre «sécurité» et à la demande de l’un de ses parents.

La jeune fille a depuis été remise à sa famille, mais les images ont déclenché une controverse majeure, enflammant les tensions existantes entre la police et les habitants de Rochester, dont beaucoup sont toujours en colère après le meurtre de Daniel Prude. L’homme afro-américain de 41 ans est décédé en mars dernier après que des policiers l’aient épinglé au sol lors d’une crise de santé mentale, où il a finalement cessé de respirer. Sa mort a également attisé une série de protestations.

Après des heures de chute de neige et des températures inférieures à zéro, les manifestants se sont dispersés plus tard lundi soir, vus quittant le poste de police en groupes pour minimiser les risques d’arrestations à leur sortie.



Aussi sur rt.com « Ne me tuez pas, mec »: New York AG publie une vidéo inquiétante de la caméra du corps de la police de deux hommes noirs décédés en garde à vue

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!