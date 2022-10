Des manifestants assiègent l’ambassade de France

La junte militaire du Burkina Faso a accusé la France d’abriter le dirigeant déchu

Des foules de manifestants ont tenté de prendre d’assaut l’ambassade de France à Ouagadougou samedi, après que les forces spéciales du Burkina Faso ont organisé un deuxième coup d’État militaire en un an, et ont accusé l’ancienne puissance coloniale d’aider le dirigeant déchu, le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, dont le lieu reste inconnu.

“Damiba a tenté de se replier sur la base militaire française de Kamboinsin pour préparer une contre-offensive afin de semer la division entre nos forces de défense et de sécurité”, a annoncé samedi le porte-parole du lieutenant Jean Baptiste Kabre à la télévision d’Etat au nom de la nouvelle direction de la junte.

Le ministère français des Affaires étrangères a publié une déclaration niant toute implication dans les événements qui se déroulent au Burkina Faso et a insisté sur le fait que le “Le camp où sont basées les forces françaises n’a jamais accueilli Paul Henri Sandaogo Damiba ni notre ambassade.”

🔴#Burkina – #France

Les Burkinabés font fort, les choses se compliquent pour le gouvernement de M. Emmanuel Macron au pays des hommes intègres.

La France humiliée, accusée de partie prise.#NouvelOrdreAfricain#alternative_nouvelle pic.twitter.com/nB4N2TChUn — Léopold VII AA Abrotchi (@la_agir) 1 octobre 2022

Les autorités françaises ont conseillé aux citoyens de rester chez eux, alors que des foules d’habitants en colère se sont rassemblées devant le périmètre de l’ambassade de France samedi après-midi. Les manifestants ont tenté de prendre d’assaut l’enceinte diplomatique, l’ont piétiné avec des pierres et ont allumé plusieurs incendies à l’entrée et autour du périmètre de l’établissement, selon plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux.

#Burkina – 01 oct. 18h : Des manifestants allument le feu autour de l’ambassade de #France et tentent d’y pénétrer. pic.twitter.com/Gmh8d2AIMr — Harouna Simbo Drabo (@HarounaSimbo) 1 octobre 2022

Des foules en colère auraient également vandalisé l’institut français de la deuxième ville du Burkina Faso, Bobo-Dioulasso.

#Putsch #Burkina Faso: Des manifestants mettent le feu ce samedi à l’ambassade de France à Ouagadougou et saccage le bâtiment. Un incendie s’est déclaré devant l’Institut français de Bobo-Dioulasso. Les protestataires intimés en soutien les #Russes.@beninwebtv @lematindz pic.twitter.com/Me3LyjdOCe — LUNIE JOSEPH 🇭🇹 (@josephlunieOFF) 1 octobre 2022

Vendredi, une faction de l’armée burkinabé a revendiqué le pouvoir à Ouagadougou, lors du deuxième coup d’État dans ce pays d’Afrique de l’Ouest cette année. Le capitaine Ibrahim Traoré a remplacé le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba à la tête de la junte militaire.

Break News France 🇫🇷 L’ambassade au Bukina Faso est en feu . Des manifestants ont pris pour cible l’ambassade de France à Ouagadougou où un incendie s’est déclenché tandis que la façade de l’immeuble a été vandalisée, selon plusieurs témoignages et vidéos publiés samedi soir sur les réseaux sociaux. pic.twitter.com/UbG7v24oVA — Révolte africaine (@Africarevolt) 1 octobre 2022

Le sort de Damiba reste inconnu et il n’a pas encore officiellement démissionné, car la nouvelle direction de la junte a affirmé qu’elle ne cherchait pas à se venger du chef déchu. « Si nous voulions, nous le prendrions dans les cinq minutes suivant le combat et peut-être qu’il serait mort, le président. Mais nous ne voulons pas de cette catastrophe », Traoré a déclaré à Voice of America.

Damiba – qui a fait ses études en France – a dirigé le coup d’État du 24 janvier qui a renversé le président Roch Marc Christian Kaboré. À l’époque, il avait promis de restaurer la démocratie et la paix, mais a depuis été accusé de ne pas avoir fait face à une insurrection militante islamiste.

Le Burkina Faso a une population d’environ 20 millions d’habitants et est enclavé entre le Mali et le Niger au nord, et le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire au sud. Avec ses voisins du nord, il a été touché par l’insurrection de militants alliés aux groupes terroristes d’Al-Qaïda et de l’État islamique (EI, anciennement ISIS), qui se serait intensifiée cette année.

La France, l’ancienne puissance coloniale de la région, a envoyé un corps expéditionnaire connu sous le nom d'”Opération Barkhane” pour combattre les terroristes islamistes, sans grand progrès. Elle a récemment été réduite et rebaptisée Task Force Takuba, après que le Mali a ordonné le départ de toutes les troupes françaises et accusé Paris d’avoir en fait aidé les terroristes.