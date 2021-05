Des manifestants armés défilent pour des réparations à Tulsa, Oklahoma alors que la ville célèbre le 100e anniversaire du massacre des Noirs — RT USA News

Les Black Panthers et un certain nombre de membres de clubs de tir de partout aux États-Unis se sont réunis à Tulsa, en Oklahoma, pour une série d’événements de protestation. La ville marque actuellement l’anniversaire du massacre de la course de Tulsa en 1921.

L’événement, appelé « Marche du deuxième amendement pour les réparations », a eu lieu samedi après-midi dans le nord de Tulsa. Des centaines de participants portant des armes et vêtus de vêtements paramilitaires noirs et kaki ont défilé dans la ville en scandant des slogans, notamment « De quelles rues ? Nos rues » et « Black Power. » Les militants portaient également une grande banderole exigeant « Des réparations maintenant. »

La manifestation est restée pacifique, même si à un moment donné, la police a dû expliquer aux organisateurs qu’elle ne pouvait pas participer à un autre événement commémoratif à Tulsa, car l’autre partie avait mis en place une politique de non-armes. Les propriétaires d’armes ont prévu un autre rassemblement pour dimanche.

Des dizaines d’activistes noirs armés du New Black Panther Party et d’autres groupes défilent à Greenwood en formation. « C’est un nouveau jour, Black Tulsa ! ont-ils crié. Les passants klaxonnaient, applaudissaient, les remerciaient d’être « notre protection ». #Tulsapic.twitter.com/3KX1pXhUk0 – Hannah Allam (@HannahAllam) 29 mai 2021

Le massacre de la course de Tulsa, pour lequel la marche était programmée, a éclaté le 31 mai 1921 et a duré deux jours, lorsque les habitants blancs de la ville ont pris les armes contre leurs voisins noirs. On pense que le nombre de morts documenté de 36 sous-estime considérablement l’ampleur de la violence, au cours de laquelle des centaines de Noirs et des dizaines de Blancs ont probablement été tués.

Les rues sont de nouveau ouvertes🚧 Nous apprécions la patience de tout le monde pendant que nous avons bloqué les rues plus tôt dans la journée dans le nord de Tulsa et dans certaines parties du centre-ville pour cette marche prévue. N’oubliez pas que le Legacy Festival est toujours en cours dans le district de Greenwood et que les rues y restent bloquées. pic.twitter.com/U5V468ru2t – Police de Tulsa (@TulsaPolice) 30 mai 2021

Quelques photos de la marche d’aujourd’hui à Tulsa, que j’ai vues promues sous un certain nombre de noms, notamment la marche du deuxième amendement du massacre de Tulsa et la marche nationale du pouvoir noir. pic.twitter.com/S9DSklbaDE – Chris Polansky (@ChrisKPolansky) 30 mai 2021

Le massacre a également laissé des milliers de Noirs sans abri et anéanti la richesse du district de Greenwood, le quartier noir le plus riche des États-Unis à l’époque, connu sous le nom de « Black Wall Street ».

Les militants demandent des réparations pour atténuer celles et d’autres injustices historiques infligées aux Noirs aux États-Unis.





