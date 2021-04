Des militants de Black Lives Matter à Dallas, au Texas, ont défilé dans les rues, ont pris le contrôle d’un restaurant et ont piqueté un hôtel. L’un des manifestants, vêtu d’une chemise rouge, a été filmé portant un fusil.

Les manifestants se sont rassemblés mardi soir, scandant le nom de Daunte Wright – un homme afro-américain tué au cours du week-end dans le Minnesota – ainsi que de Marvin Scott III, un autre homme noir décédé en garde à vue au Texas le mois dernier.

Des militants ont défilé sur Botham Jean Boulevard, rebaptisé le mois dernier après un homme afro-américain abattu par un policier de Dallas en 2018, dans une affaire d’identité erronée.

Dallas 20h47. Une foule scandant la justice pour #DaunteWright marche au centre-ville. En descendant le boulevard Botham Jean. L’une des premières manifestations majeures à s’engager dans cette voie depuis qu’elle a été renommée. Jean a été abattu dans son propre appartement par un @DallasPD officier. pic.twitter.com/ksdh5HxrSh – Matt Howerton (@HowertonNews) 14 avril 2021

Certains des manifestants, portant des chemises rouges et scandant «Qui brûle la merde? We burn sh * t down »et« Silence is violence »a envahi plus tard un restaurant dans ce qui semblait être le quartier historique du centre-ville.

Une autre vidéo les a montrés devant le Statler Hotel, scandant «Black Lives Matter». L’un des manifestants, vêtu d’une chemise rouge avec le logo NGAN (Next Generation Action Network), portait un long fusil.

NGAN a été créé en 2014 et prétend être «L’une des principales voix pour un changement progressif, y compris l’enrichissement des communautés au niveau national grâce à l’éducation et à l’activisme organisé.»

Alors que le Minnesota a imposé un couvre-feu et déployé la police d’État et la Garde nationale pour disperser les émeutiers en colère contre la mort de Wright dimanche, les manifestations au Texas contre la mort de Scott ne font que prendre de l’ampleur.

Les proches de Scott et une quarantaine d’autres personnes piquaient depuis des semaines dans la prison de McKinney, à proximité, après que le jeune homme de 26 ans arrêté pour délit de possession de marijuana soit décédé en garde à vue le mois dernier.

