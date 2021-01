Des protestations contre Vladimir Poutine sont en cours dans toute la Russie à des températures aussi basses que moins 15 ° C – avec la police détenue de force des partisans d’Alexei Navalny.

Les manifestants ont crié « honte, honte » à Vladivostok, la capitale du Pacifique, alors que des officiers des forces spéciales et des gardes nationaux armés de matraques lourdement armés ont jeté un manifestant dans un véhicule de police.

Les autorités ont déclaré à la foule que leur action n’était pas sanctionnée et qu’elles risquaient d’être placées en détention à moins qu’elles ne se dispersent – avec 250 personnes déjà arrêtées.

Yulia Navalnaya, l’épouse du critique du Kremlin Navalny, qui dirigeait le rassemblement à Moscou pour soutenir son mari, fait partie des personnes détenues.

Elle avait précédemment déclaré qu’elle se joindrait à la manifestation « pour moi, pour lui, pour nos enfants, pour les valeurs et les idéaux que nous partageons ».

Des scènes laides se sont rapidement développées lors de manifestations dans plusieurs villes d’Extrême-Orient russe.

Les principaux collaborateurs de Navalny autour de la Russie avaient été arrêtés et détenus avant les rassemblements.

Dans la ville extrême-orientale de Khabarovsk, des foules ont scandé « les chiens de Poutine » alors que les forces de l’ordre arrêtaient des manifestants.

À un moment donné, les foules ont riposté avec la police qui cherchait à libérer les personnes détenues.

Au Kamtchatka, neuf fuseaux horaires à l’est de Moscou, les manifestants portaient des pancartes indiquant «La corruption est le cancer de notre pays» et «Je choisis la liberté».

Alors que les foules n’étaient pas énormes, des manifestations se sont déroulées dans toutes les principales villes de l’Extrême-Orient russe, y compris l’ancien Goulag qui a organisé après Magadan des températures atteignant moins 30 ° C.

À Iakoutsk – la ville la plus froide du monde – des foules se sont rassemblées à moins 51 ° C pour soutenir Navalny emprisonné – qui aurait été auparavant empoisonné avec l’agent neurotoxique Novichok par une équipe de frappe des services secrets du FSB.

Une vidéo montrait la police tirant un manifestant sur la neige dans un bus des forces de l’ordre alors que des cris dirigés vers la police se faisaient entendre: « Qu’ont-ils fait? Que faites-vous? Êtes-vous fou de faire ça? »

Parmi les manifestants dans les villes de l’est se trouvaient des mères portant des bébés.

Dans la ville d’Oulan-Ude en Sibérie, des cours supplémentaires du samedi ont été organisés pour empêcher les élèves de se joindre aux manifestations non autorisées – que les autorités ont qualifiées d’illégales.

À Komsomolsk-sur-Amour, une escouade de police anti-émeute a arrêté une douzaine de personnes, alors que la foule scandait: «Liberté pour les prisonniers politiques!

Les partisans de Navalny disent que son arrestation à son retour d’Allemagne dimanche était politiquement motivée.

PROTESTATION PUTIN

Les rapports suggèrent qu’il pourrait être frappé de nouvelles poursuites judiciaires qui pourraient le voir rester derrière les barreaux pendant plus d’une décennie.

Navalny – un avocat de 44 ans qui s’est consacré à renverser l’homme fort Poutine – se présente comme un militant anti-corruption qui, bien qu’il soit derrière les barreaux ces derniers jours, a accusé le président russe d’utiliser l’argent de l’État pour s’enrichir lui-même et sa famille.

Parmi les affirmations, Poutine s’est construit un palais d’un milliard de livres sterling à Gelendzhik sur la mer Noire.

Poutine nie tout acte répréhensible.

Le Kremlin a nié avoir «peur» de Navalny et de ses militants en faveur de la démocratie, mais il est soucieux d’agir dur pour empêcher l’accroissement du soutien de masse à une révolution à l’ukrainien.

Des manifestations plus importantes étaient attendues plus tard à Moscou et à Saint-Pétersbourg.

A Moscou, le maire Sergueï Sobianine avait averti que les rassemblements étaient « inacceptables » pendant une pandémie et que la police prendrait des mesures pour assurer l’ordre public.

Plus de 250 détentions ont été signalées dans toute la Russie à 13 heures, heure de Moscou, dont 32 dans la capitale.

À Vladivostok, il a été signalé que 26 enfants avaient été détenus.

Mais le médiateur des enfants de Vladimir Poutine a accusé avec colère les manifestants adultes d’utiliser les enfants comme «bouclier humain».

Elle a dit: «Maintenant, je sais tout sur la bassesse humaine.

«Vladivostok – les enfants se tiennent dans une chaîne humaine.

«Et les adultes derrière leur dos lancent des cônes de route sur la police anti-émeute et se cachent à nouveau.

« Qui sont ces gens? Sont-ils des gens?

Les manifestants ont déclaré que les données mobiles étaient perturbées autour des sites de protestation pour arrêter les communications entre les manifestants anti-Poutine.