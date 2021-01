Plus de 3000 manifestants ont été arrêtés alors qu’une nouvelle fureur de rue a éclaté à travers la Russie hier à cause de l’emprisonnement du critique empoisonné du Kremlin Alexei Navalny.

Le chef de l’opposition Navalny, 44 ans, a déclenché la plus grande agitation des 21 ans de règne de Vladimir Poutine, affirmant que l’homme fort président avait pillé 1 milliard de livres sterling pour construire un palais de plaisance sur la mer Noire.

La vidéo de Navalny de la retraite opulente – révélée avoir son propre club de pole dance dans The Sun le mois dernier – a maintenant été vue plus de 100 millions de fois.

La colère suscitée par les affirmations, alors que la nation se bat contre la misère des covides, a été entendue hier lors de manifestations par des dizaines de milliers de personnes dans les 11 fuseaux horaires du vaste pays.

Les manifestants à Moscou – où la femme de Navlany Yulia était parmi les personnes détenues – ont scandé «Aqua discothèque!» En référence à la salle de pole dance du palais et «Poutine, démissionne!» «Poutine, voleur!

Plus tard, des images ont émergé d’une voiture de police en feu dans la capitale russe tandis qu’un homme épinglé par des policiers anti-émeute dans la ville de Tcheliabinsk a crié: « Je ne peux pas respirer, les gars, je ne peux pas respirer. »

Navalny – arrêté le mois dernier dès son retour à Moscou après s’être remis à Berlin d’une attaque de poison au novichok en août – a perdu un appel contre sa détention jeudi dernier.

Il risque encore trois ans et demi de prison pour ne pas s’être présenté à la police alors qu’il se battait pour sa vie à l’hôpital.

Ses collaborateurs avaient appelé à la tenue de la manifestation d’hier sur la place Loubianka à Moscou – domicile du service de sécurité du FSB, selon lui, a ordonné son assassinat bâclé.

Mais des milliers de policiers ont bouclé la place et ont commencé à attraper des manifestants, qui ont commencé à se rassembler à un autre point de rencontre à un kilomètre de là hier matin.

Des milliers de personnes ont ensuite marché vers la prison Matrosskaya Tishina où Navalny est détenu et ont été accueillis par un mur de flics, qui ont procédé à des centaines d’autres arrestations.

Environ 90 autres ont eu lieu lors de l’un des plus grands rassemblements de la ville de Novosibirsk, en Sibérie orientale, et 2 000 autres ont défilé dans la deuxième plus grande ville de Russie, Saint-Pétersbourg.

Des échauffourées ont éclaté lorsque certains manifestants ont repoussé les escouades de police qui se sont heurtées à la foule en saisissant les meneurs.

Dans le port extrême-oriental de Vladivostok, plus de 100 personnes ont été arrêtées après que des manifestants aient dansé sur la glace et se soient rassemblés dans le centre-ville.

Les troubles d’hier ont marqué le deuxième week-end de manifestations de masse, malgré les mesures prises par le Kremlin pour enfermer les chefs de campagne de Navalny ces derniers jours.

Son frère Oleg, le principal assistant Lyubov Sobol et trois autres personnes ont été assignés à résidence vendredi pour avoir violé les restrictions relatives aux coronavirus en rejoignant des démos.

La nouvelle vague de troubles survient malgré les demandes du gouvernement visant à ce que les plateformes de médias sociaux bloquent les appels à rejoindre les manifestations.

Des milliers de personnes se sont rendues malgré les avertissements qu’ils pourraient faire face à huit à 15 ans de prison.

Une semaine plus tôt, 4 000 personnes auraient été détenues dans plus de 100 villes russes et certaines auraient été condamnées à une amende et emprisonnées.

Poutine dit que ni lui ni aucun de ses proches ne sont propriétaires de la propriété – qui aurait été construite pour son usage exclusif par ses copains corrompus et très riches.

Le magnat de la construction Arkady Rotenberg, un ami proche de Poutine et partenaire d’entraînement de judo, a déclaré qu’il était lui-même propriétaire de la propriété samedi.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que les États-Unis condamnaient « l’utilisation persistante de tactiques dures contre des manifestants pacifiques et des journalistes par les autorités russes pendant une deuxième semaine consécutive ».

Il a ajouté: « Nous renouvelons notre appel à la Russie pour qu’elle libère les personnes détenues pour avoir exercé leurs droits humains, y compris Aleksey Navalny. »