Quelque 2 000 personnes ont défilé samedi dans Jérusalem pour se rassembler et applaudir devant la résidence du Premier ministre lors d’un tour de victoire dans leur croisade anti-Netanyahu. Au cours de la dernière année, des manifestations en Israël ont eu lieu presque toutes les semaines, parfois en violation des restrictions imposées par les coronavirus sur les rassemblements de masse, et se terminant souvent par des arrestations et des échauffourées avec la police.

«Après avoir passé cette année de sang, de sueur et de larmes, à sortir dans la rue, sans savoir si cela changera quelque chose… Nous pouvons certainement nous permettre de célébrer dès maintenant.» l’un des manifestants, Or Biron, a déclaré à Ruptly de RT.

C’est ce que nous avons ressenti, nous avons empêché Israël de devenir une dictature, de devenir quelque chose que nous ne voulions pas qu’il devienne, de devenir quelque chose de sombre et dangereux.

« La manifestation est la principale cause de l’effondrement du gouvernement Netanyahu et maintenant nous aurons demain un nouveau gouvernement, et oui, les chances sont de 99%. » a déclaré Mossi Raz, membre de la Knesset pour le parti social-démocrate de gauche Meretz.

Après 12 ans au pouvoir, Netanyahu devrait être remplacé par un « monnaie » gouvernement de coalition, dirigé par l’ancien assistant Naftali Bennett et le politicien de l’opposition Yair Lapid, avec le soutien d’un parti religieux arabe.

Et bien qu’il n’y ait pas encore de certitude absolue, les manifestants estiment que la victoire est presque « dans leur poche.

« Nous devons voir demain ce qui se passe, mais nous pouvons avoir un espoir vrai et constant que demain nous aurons un Israël différent ici, ou au moins une chance pour un Israël plus brillant et meilleur », a déclaré un manifestant du Front rose, Yaniv Segal.

Si la mince coalition de Lapid et Bennett est approuvée par la Knesset dimanche, cela retardera la nécessité d’une nouvelle élection générale. Israël en a tenu quatre au cours des deux dernières années, échouant à plusieurs reprises à mettre en place un gouvernement majoritaire.

« C’est le moment de célébrer » Mossi Raz a ajouté. « Demain soir, nous en serons sûrs et après quelques minutes de célébration, nous devons commencer à travailler et nous devons commencer le travail pour l’égalité, contre la corruption, pour la santé, l’éducation et le changement climatique. »

Netanyahu a tenté de bloquer la nouvelle coalition sur un point technique, mais a été renversé par le président Rivlin, qui lui-même démissionnera le 9 juillet, lorsque son mandat prendra fin pour être remplacé à son poste d’honneur par l’ancien chef du parti travailliste Isaac Herzog.

Dans une ultime tentative de s’accrocher au pouvoir, Netanyahu et ses alliés tentaient de semer la discorde parmi les opposants, soulignant à quel point le gouvernement d’unité instable mettrait en danger la sécurité israélienne. « Celui qui a raison ne vote pas pour un gouvernement de gauche, et celui qui est pour un gouvernement de gauche n’a pas raison » le titulaire tweeté plus tôt cette semaine.

Dans la Knesset israélienne de 120 sièges, la coalition Bennett-Lapid a une majorité mince de 61 sièges, et même un seul détracteur peut faire dérailler leurs plans.

