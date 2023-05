Des manifestants anti-monarchie arrêtés à Londres

Selon la police, les manifestants républicains complotaient pour « provoquer une nuisance publique »

Des policiers ont arrêté un certain nombre de manifestants anti-monarchie et saisi des pancartes de protestation avant le couronnement du roi Charles III samedi. Les manifestants disent vouloir pouvoir choisir leur chef d’Etat.

La police métropolitaine de Londres a déclaré samedi matin que « une opération policière importante » était en cours dans le centre de Londres. Peu de temps après, la force a annoncé qu’elle avait arrêté quatre personnes « soupçonné de complot en vue de causer une nuisance publique », et trois autres « soupçonnés de posséder des articles pour causer des dommages criminels ». Le premier groupe a été trouvé en possession de « dispositifs verrouillables », dit la police.

« Nuisance publique » a été érigé en infraction pénale en vertu des lois de protestation controversées introduites l’année dernière, tandis que « verrouiller » – une tactique popularisée par les militants du climat – a été criminalisée lorsqu’un projet de loi distinct sur l’ordre public est entré en vigueur plus tôt cette semaine.

Republic, un groupe anti-monarchie, a déclaré que son chef et cinq organisateurs clés figuraient parmi les personnes arrêtées et que des centaines de pancartes du groupe avaient été saisies par la police. L’Alliance des mouvements républicains européens – qui s’oppose aux monarchies à travers le continent – a publié une vidéo sur les réseaux sociaux montrant le chef de la République, Graham Smith, détenu.

Les organisateurs de la #pasmonroi manifestation ont été arrêtés – la police ne dira pas pourquoi pic.twitter.com/qu5JgNhCgF — Alliance des mouvements républicains européens (@AERMorg) 6 mai 2023

D’autres photos et vidéos montrent des officiers saisissant des liasses de pancartes indiquant « Pas mon roi » et retirant des banderoles des manifestants à Trafalgar Square, où des centaines de manifestants s’étaient rassemblés pour s’opposer au couronnement du nouveau monarque britannique. Alors que Charles III était couronné à l’intérieur de l’abbaye de Westminster, la foule de Trafalgar Square a scandé « à bas la couronne » et « Trouvez un vrai travail. »

RUPTURE MAJEURE DES RÉPUBLICAINS PRÉVOYANT DE PROTESTER PACIFIQUEMENT SONT ARRÊTÉS DANS LE CENTRE DE LONDRES ET DES DOCUMENTS SONT CONFISQUÉS. PLUS D’INFO DÈS QUE NOUS L’AVONS. SOLIDARITÉ AVEC @RepublicStaff pic.twitter.com/yT1gmYYpcU — Travail pour une République 🌹🗳️ (@Labour4Republic) 6 mai 2023

Des bagarres alors que la police confisque une bannière anti-monarchie aux manifestants le matin du couronnement à Londres. On ne sait pas pourquoi la bannière a été prise. Images disponibles à partir de @Newsflare #Couronnement #Couronnement2023 @RepublicStaff pic.twitter.com/CG7QQTsVwb — Photos urbaines (@Urban_Pictures) 6 mai 2023

« Au lieu d’un sacre, nous voulons une élection. Au lieu de Charles, nous voulons un choix. C’est si simple, » Republic a tweeté avant le début de la cérémonie.

Trafalgar Square était un lieu symbolique de la manifestation. Outre son emplacement le long de la route du cortège du couronnement, la place abrite une statue du roi Charles Ier, qui a été exécuté en 1649 après la guerre civile anglaise. L’Angleterre fut brièvement une république après sa mort, avant que la monarchie ne soit restaurée en 1660 avec le couronnement de son fils, Charles II.

Ailleurs à Londres, la police interpellée « environ 20 » des manifestants pour le climat affiliés au groupe « Just Stop Oil », a déclaré le groupe. Affirmant que les manifestants n’avaient pas l’intention de perturber le couronnement et prévoyaient simplement de révéler des t-shirts avec le nom du groupe écrit dessus, un porte-parole de Just Stop Oil a décrit l’opération policière comme « un cauchemar dystopique. »