Le Danemark a commencé à assouplir les restrictions de Covid-19 en mars, permettant aux magasins et à certaines écoles de rouvrir. Cependant, les entreprises devront fonctionner à capacité réduite et les enseignants et les étudiants de plus de 12 ans retournant à l’école devront être testés pour le coronavirus deux fois par semaine.

Plusieurs centaines de membres du groupe anti-lockdown «Men in Black» sont descendus dans les rues de Copenhague samedi soir, allumant des fusées rouges et criant des slogans alors qu’ils se déplaçaient dans les rues. Certains manifestants jouaient de la cornemuse et frappaient à la batterie, tandis que d’autres portaient une grande banderole sur laquelle on pouvait lire «résistance vêtue de noir».

