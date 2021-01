Des centaines de manifestants anti-lockdown ont frappé les rues du Danemark pour condamner les restrictions du gouvernement induites par le coronavirus lors d’une ardente marche aux flambeaux.

La manifestation enflammée a eu lieu pendant la nuit à Aarhus, la deuxième plus grande ville du Danemark. La marche a été organisée par un groupe, se faisant appeler les « hommes en noir », qui s’opposent aux mesures anti-coronavirus durables du pays.

De nombreux manifestants se sont présentés à la marche avec des torches et des fusées éclairantes. Certains des manifestants ont été bruyants et ont lancé plusieurs feux d’artifice sur la police qui a étroitement surveillé le rassemblement.

Au moins une personne a été arrêtée pendant la manifestation, tandis que plusieurs autres ont été brièvement détenues par la police pour interrogatoire et « éducatif » pourparlers.

BLACKOUT Total MSM #la censure 30 janvier 2021 Manifestation samedi à Aarhus, au Danemark contre les restrictions sanitaires #COVID19 pic.twitter.com/losaf1cwQj – Zol Neveri (@ZNeveri) 30 janvier 2021

Plusieurs grandes bannières ont été affichées lors de l’événement, critiquant les politiques anti-coronavirus du gouvernement. «Fermez Christiansborg, société ouverte» disait l’une des banderoles, faisant référence au bâtiment gouvernemental de Copenhague.

Le Danemark a récemment durci ses restrictions anti-coronavirus, réduisant la limite des rassemblements à cinq personnes sur 10. Les lieux de divertissement, ainsi que les restaurants et les bars, restent fermés dans tout le pays.

Une autre banderole visait personnellement le Premier ministre du pays, indiquant «Mieux vaut un vison mort comme camarade de jeu que Mette Frederiksen». Le groupe «Men in Black» semble avoir une forte rancune contre Frederiksen et dimanche dernier, il est allé jusqu’à brûler une effigie du Premier ministre lors d’une manifestation.

La référence au vison s’est apparemment moquée de la catastrophe du vison dans le pays, qui s’est déroulée à la fin de 2020. Après que les animaux de plusieurs fermes aient contracté le coronavirus – le renvoyant aux humains par la suite – le gouvernement danois a pris une mesure sans précédent et a ordonné l’extermination de tout le stock.

Les fosses communes des visons, qui parsemaient le pays, ont suscité des inquiétudes généralisées concernant la pollution des eaux souterraines. De plus, plusieurs sites d’inhumation ont vu des visons sortir littéralement de leurs tombes à cause des gaz de cadavre et ont dû être réenterrés, tandis que des tonnes de cadavres d’animaux ont été laissés sans compte.

Jusqu’à présent, le Danemark a enregistré près de 200 000 cas de coronavirus dont plus de 2 100 décès. Bien que les chiffres restent relativement faibles par rapport aux pays les plus touchés par le virus, ils sont encore assez importants pour les 5,8 millions de pays nordiques.

