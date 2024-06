Des manifestants anti-israéliens perturbent l’apparition de Kamala Harris dans Jimmy Kimmel (VIDEO) — RT World News

Les manifestants pro-palestiniens ont insulté la vice-présidente américaine, la traitant de meurtrière et de partisane du « génocide » à Gaza.

Un enregistrement de l’émission de fin de soirée de Jimmy Kimmel mettant en vedette la vice-présidente américaine Kamala Harris a été perturbé par des manifestants anti-israéliens qui l’ont interpellée mardi, l’accusant de soutenir « génocide » à Gaza.

Une vidéo de l’incident a été partagée par le groupe anti-guerre Code Pink, qui se décrit comme un « organisation de base féministe » consacré à la fin « La guerre américaine et l’impérialisme. »

Dans les images, on peut entendre plusieurs militants interrompre l’enregistrement de l’émission en criant « Arrêtez le génocide » et « Tu es un meurtrier » chez Harris.



« 15 000 enfants sont morts à cause de vous » On pouvait entendre un manifestant crier. « Vous devez arrêter d’envoyer de l’argent en Israël » » a crié un autre, tandis que d’autres ont traité le vice-président de « criminel de guerre » et un « Putain de meurtrier de roi » alors qu’ils brandissaient un drapeau palestinien.

L’apparition de Kamala Harris au Jimmy Kimmel Live perturbée par des militants du « Code Pink » criant : « Stop au génocide ! et « Vous êtes un meurtrier! » pour protester contre son soutien à Israël.Suivre : @AFpostpic.twitter.com/VOdQ4SFCcT – Poste AF (@AFpost) 7 juin 2024

Alors que Kimmel et Harris semblaient ignorer les commentaires alors que le groupe live de l’émission jouait malgré les cris, les manifestants ont finalement été approchés par le personnel de sécurité et escortés hors du studio.

La vidéo publiée par Code Pink passe ensuite à une conversation avec l’un des membres du personnel de sécurité se présentant comme un policier et disant aux militants qu’ils étaient en état d’arrestation, exigeant leurs papiers d’identité.

Le groupe a ensuite été expulsé de la salle, où ils ont continué à crier des slogans pro-palestiniens tels que « Cessez-le-feu maintenant » et « Palestine libre. »

Dans un communiqué de presse publié mercredi, les militants de Code Pink ont ​​affirmé avoir été agressés et expulsés de force de l’enregistrement de Jimmy Kimmel par le personnel de sécurité, qualifiant cela de « « non provoqué et totalement inutile » acte de violence. Ils ont demandé des excuses aux organisateurs du spectacle.

Le groupe a également appelé à un embargo sur les armes et à la cessation de l’aide à Israël, ainsi qu’à un cessez-le-feu permanent pour mettre fin à la violence et à la crise humanitaire en cours à Gaza et en Cisjordanie.