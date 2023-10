De nombreux manifestants portaient du rose et brandissaient des pancartes indiquant « Non au siège de Gaza », appelant les États-Unis à cesser d’envoyer des fonds à Israël.

Alors que le soutien à l’Ukraine diminue parmi les électeurs conservateurs, les républicains du Congrès déclarent de plus en plus vouloir considérer Israël comme une demande de financement distincte.

Le nouveau président a défendu son projet de loi sur Fox News et a déclaré que les Américains « diraient que se tenir aux côtés d’Israël et protéger les innocents là-bas est dans notre intérêt national et constitue un besoin plus immédiat que les agents de l’IRS ».