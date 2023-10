Des manifestants anti-guerre arrêtés au bureau de Bernie Sanders — RT World News

L’équipe du sénateur socialiste démocrate n’était apparemment pas intéressée à donner une chance à la paix en Ukraine

Onze manifestants anti-guerre ont été arrêtés mercredi lors d’un sit-in au bureau du sénateur américain Bernie Sanders à Washington DC, alors qu’ils appelaient à la fin du conflit en Ukraine.

Une cinquantaine de manifestants menés par les fondatrices du groupe féministe anti-guerre Code Pink se sont rassemblés dans le bureau de Sanders, expliquant dans un communiqué publié sur le site Internet du groupe qu’ils étaient «se présenter pour rappeler à Bernie les valeurs qu’il a épousées et qui ont fait de son nom ce qu’il est» et exhortant le socialiste démocrate à «diriger pour la paix.»

La plupart se tenaient silencieusement avec des pancartes appelant à une fin négociée du conflit – dont au moins une arborant les propres mots de Sanders tirés d’un éditorial de 2022 dans The Guardian.















«Nous devons travailler dur pour parvenir à une résolution réaliste et mutuellement acceptable – une solution acceptable pour l’Ukraine, la Russie, les États-Unis et nos alliés européens.», disait le panneau, exigeant une négociation et «une solution diplomatique.»

Deux conseillers politiques de Sanders ont tenté de justifier le soutien du sénateur à l’armement de l’Ukraine, arguant que le pays était victime de «une guerre d’agression par [Russian President] Vladimir Poutine» tout en niant toute information selon laquelle Kiev aurait utilisé des armes américaines pour frapper le territoire russe ou toute preuve de l’implication américaine dans les explosions du pipeline Nord Stream.

La police a ensuite arrêté 11 manifestants, dont le membre de Code Pink qui tenait la citation de Sanders et une femme de 89 ans.

Le co-fondateur Medea Benjamin a affirmé être «consterné» à l’échec du Parti démocrate à soutenir une paix négociée. «Ce n’est pas une question de MAGA ou une question républicaine mais une question de survie humaine pour arrêter la Troisième Guerre mondiale et éventuellement une guerre nucléaire.« , a-t-elle déclaré dans un communiqué à la suite du sit-in, insistant sur le fait que «nous avons besoin que Bernie soit avec nous du côté de la paix.»

Alors que Sanders a voté contre l’invasion de l’Irak en 2002 et a fait campagne contre «des guerres éternelles», son bilan de vote défie toute catégorisation facile. En plus de soutenir l’intervention militaire en Bosnie et au Kosovo, il a soutenu la tristement célèbre autorisation d’utilisation de la force militaire après le 11 septembre, utilisée pour justifier l’action militaire américaine dans des dizaines de pays censés abriter des groupes liés au terrorisme, y compris les frappes de drones sur l’Afghanistan. , Syrie, Yémen, Somalie, Pakistan, Libye et Irak.

Après leur rejet par Sanders, les militants ont été publiquement soutenus par la républicaine Marjorie Taylor Greene, une opposante déclarée à la politique du gouvernement ukrainien. La représentante de Géorgie a publié des photos sur X (anciennement Twitter), reconnaissant que même si elle et Code Pink étaient en désaccord sur de nombreuses questions, «nous sommes d’accord que le Congrès devrait CESSER d’alimenter la guerre en Ukraine !»

«La paix et la liberté d’expression ne devraient pas être une question partisane« , a ajouté Greene. La direction de Code Pink a néanmoins désavoué rétroactivement son soutien, affirmant qu’elle avait «approché de manière opportuniste» Les militants ont demandé une photo tout en suggérant que ses motivations étaient idéologiquement impures.