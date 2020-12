Un grand nombre de personnes ont défilé dimanche à Varsovie pour protester contre le gouvernement de droite polonais, la dernière manifestation après qu’une haute cour a décidé de renforcer davantage la loi déjà restrictive du pays sur l’avortement.

La manifestation de dimanche devait coïncider avec le 39e anniversaire de la répression de la loi martiale de 1981 par le régime communiste de l’époque. De nombreux Polonais accusent le gouvernement d’agir de plus en plus comme le régime autoritaire de cette époque.

Il a été organisé par la grève des femmes, un groupe derrière une série de manifestations de masse dans tout le pays depuis la décision du 22 octobre sur l’avortement. D’autres se sont également joints à eux, les entrepreneurs se révélant frustrés par la gestion par le gouvernement de la pandémie de coronavirus.

La marche se déroulait sous le slogan « Nous allons pour la liberté. Nous allons pour tout! »

Les manifestants se sont rassemblés à un carrefour central et ont commencé à marcher vers le domicile de Jarosław Kaczyński, le chef du parti au pouvoir pour le droit et la justice (PiS) et considéré comme le chef de facto du pays, même s’il n’est qu’un vice-Premier ministre.

La police anti-émeute a bloqué les manifestants, les forçant à emprunter un autre itinéraire le long de la Vistule pour rejoindre le domicile de Kaczyński dans le district nord de Zoliborz.

La police a annoncé par haut-parleurs que la manifestation était illégale, disant « nous avons une épidémie ». À cela, les manifestants ont répondu: « Nous avons une épidémie de PiS », en utilisant l’acronyme polonais de Law and Justice. « Nous renversons le gouvernement! »

Beaucoup portaient des drapeaux de l’Union européenne et de l’arc-en-ciel pour montrer leur soutien à la tolérance et à l’appartenance au monde occidental.

L’immeuble de Kaczyński était entouré de centaines de policiers en tenue anti-émeute, empêchant les manifestants de s’approcher de très près.

Des fermiers mécontents ont également organisé une autre manifestation pendant la nuit, laissant un gros tas d’œufs, de pommes de terre et un cochon mort dans la rue devant la maison de Kaczyński.

Les agriculteurs ont déclaré qu’ils recevaient trop peu pour leurs produits et ont accusé le gouvernement de ne pas avoir répondu à leurs problèmes.

La police a déclaré avoir infligé une amende à quatre personnes pour avoir jeté des ordures et bloqué la rue.