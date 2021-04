La police a évacué les manifestants de l’extérieur d’un poste de police du Brooklyn Center, dans le Minnesota, dimanche à la suite d’une fusillade de la police.

La famille d’un homme du Minnesota âgé de 20 ans a déclaré qu’il avait été abattu plus tôt dans la journée par la police avant de monter dans sa voiture et de partir en voiture. Il a ensuite écrasé le véhicule à plusieurs pâtés de maisons, ont-ils dit.

La famille de Daunte Wright a déclaré qu’il avait par la suite été déclaré mort.

« Je surveille de près la situation à Brooklyn Center. Gwen et moi prions pour la famille de Daunte Wright alors que notre État pleure une autre vie d’un homme noir pris par les forces de l’ordre », a tweeté le gouverneur du Minnesota Tim Walz à propos de l’incident.

Les manifestants se sont rassemblés pour exiger des réponses sur l’incident et la police a tiré du gaz sur la foule.

Cela intervient au milieu du procès très médiatisé de Derek Chauvin, un policier accusé de meurtre et d’homicide involontaire coupable à la suite de la mort de George Floyd.

Floyd est mort après que Chauvin se soit agenouillé contre son cou pendant plus de neuf minutes lors d’une arrestation par la police à Minneapolis. Brooklyn Center est une banlieue de la ville du Minnesota.

La mort de Floyd a déclenché une conversation nationale sur la violence policière et les préjugés raciaux.

Le Bureau of Criminal Apprehension du Minnesota a tweeté plus tôt que «les agents et le personnel de la scène du crime» étaient «en route vers un agent impliqué dans un incident de tir au Brooklyn Center».

La police a déclaré dans un communiqué que les agents avaient arrêté un individu dimanche après-midi parce qu’il avait un mandat en suspens.

La police a déclaré que lorsqu’ils ont essayé d’arrêter le conducteur, le conducteur est rentré dans le véhicule et est parti. Un agent a tiré sur le véhicule, frappant le conducteur. La police a déclaré que le véhicule avait parcouru plusieurs pâtés de maisons avant de heurter un autre véhicule.

Le médecin légiste est prêt à donner plus de détails sur le décès et l’incident qui l’entoure.

« L’officier qui tire au Brooklyn Center aujourd’hui est tragique. Nous demandons aux manifestants de continuer à être pacifiques et que les manifestants pacifiques ne soient pas traités par la force », a déclaré le maire du Brooklyn Center, Mike Elliot, dans un communiqué.

Elliot a imposé un couvre-feu jusqu’à 6 heures du matin dans la ville.