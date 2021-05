Des manifestants affrontent la police et ont installé GUILLOTINE à l’effigie du Premier ministre à Turin, en Italie, au milieu de la manifestation du 1er mai (VIDEO)

La police anti-émeute s’est affrontée avec des manifestants à Turin pour les empêcher d’atteindre la mairie. Les célébrations officielles de la fête du Travail avec les restrictions de Covid-19 se déroulaient à l’intérieur, tandis que des centaines de personnes descendaient dans les rues.

Plus d’un millier de personnes portant des drapeaux rouges et des banderoles se sont rassemblées à Turin pour les manifestations traditionnelles de mai, a rapporté l’agence de presse italienne ANSA. Plusieurs processions se déplaçaient dans les rues et se rassemblaient sur une place près de la mairie. L’une des plus grandes bannières disait: « Crise sanitaire, crise sociale, crise écologique, pour nous sauver nous devons changer le système.»Les manifestants ont également fabriqué une guillotine improvisée à l’effigie du Premier ministre Mario Draghi.

Les tensions ont commencé lorsque les manifestants ont tenté de percer le cordon. La police a ensuite forcé la foule à s’éloigner du bâtiment de la mairie, comme le montrent les images de l’agence vidéo Ruptly de RT.

Au milieu des restrictions de Covid-19, les événements traditionnels de la fête du Travail ont été réduits, des représentants syndicaux rencontrant le maire à l’hôtel de ville tandis que la cérémonie était diffusée sur un écran à l’extérieur.

Aussi sur rt.com Mayhem Mayhem: des manifestants et des policiers anti-émeute se battent dans les rues de Lyon (VIDEOS)

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!