Des manifestants affrontent la police dans une mégapole du sud de la Chine

Des manifestants exigeant la fin des mesures strictes de la Chine contre le Covid-19 se sont affrontés avec la police dans la ville de Guangzhou.

Le vaste appareil de sécurité chinois a réagi rapidement pour étouffer les manifestations à travers le pays.

La Chine a connu une augmentation récente des cas de Covid-19.

Des manifestants se sont affrontés avec la police dans la mégapole de Guangzhou, dans le sud de la Chine, dans la nuit de mardi à mercredi, selon des témoins et des images, faisant partie d’une vague de manifestations à travers le pays déclenchée par les restrictions de Covid.

Le personnel de sécurité en tenue de protection contre les matières dangereuses a formé des rangs au coude à coude, se mettant à l’abri sous des boucliers anti-émeute transparents, pour se frayer un chemin dans une rue du quartier de Haizhu, dans le sud de la ville, alors que du verre se brisait autour d’eux, comme l’ont montré des vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

Dans les images – géolocalisées par l’AFP – des gens pouvaient être entendus crier et crier, alors que des barricades orange et bleues étaient représentées éparpillées sur le sol.

On voit des gens jeter des objets sur la police, et plus tard, près d’une douzaine d’hommes sont filmés en train d’être emmenés les mains liées avec des attaches de câble.

Un habitant de Guangzhou surnommé Chen a déclaré mercredi à l’AFP qu’il avait vu une centaine de policiers converger vers le village de Houjiao dans le district de Haizhu et arrêter au moins trois hommes mardi soir.

Le vaste appareil de sécurité chinois a réagi rapidement pour étouffer les manifestations à travers le pays, alors que la frustration suscitée par les règles strictes de Covid a bouillonné après qu’un incendie dans un bâtiment verrouillé à Urumqi, dans la région du nord-ouest du Xinjiang, a tué 10 personnes la semaine dernière.

Haizhu, un district de plus de 1,8 million d’habitants, a été à l’origine de la majeure partie des cas de Covid-19 à Guangzhou. Une grande partie de la zone est fermée depuis fin octobre.

Plus tôt en novembre, des manifestants à Haizhu avaient franchi des barrières de verrouillage et défilé dans les rues dans une rare explosion de colère publique contre les restrictions de Covid.

Des vidéos de cette manifestation diffusées sur les réseaux sociaux le 14 novembre et vérifiées par l’AFP montrent des centaines de personnes descendre dans la rue à Haizhu. Certains ont abattu les barrières mises en place pour empêcher les résidents enfermés de quitter leur domicile.

“Tremblant et pleurant”

Pendant ce temps, des vidéos publiées sur le Twitter chinois Weibo mardi soir montraient de longues files de circulation alors que les habitants se précipitaient pour quitter le district voisin de Tianhe.

Une étudiante à qui on a dit de quitter son dortoir universitaire a déclaré sur Weibo :

Avant, je pensais que ce serait le moment le plus heureux de ma vie… Maintenant, je reçois une notification d’urgence à 1h du matin, je finis par trembler et pleurer dans le couloir à 2h du matin, et je regarde mes camarades de classe s’enfuir avec valises à 3h00. A 4h00 du matin, je m’assois seul sur ma valise et je pleure en attendant que mes parents viennent…

“A 5 heures du matin, je suis finalement monté dans la voiture et je me suis échappé de cet endroit mangeur d’hommes. J’avais l’habitude de dire que cette terre est gentille… maintenant c’est comme l’enfer”, a déclaré l’écrivain qui utilise le pseudonyme Ludao Lizi sur un compte Weibo vérifié.

Zhang Yi, porte-parole de la Commission nationale de la santé de Guangzhou, a déclaré mardi que “l’épidémie dans le district de Tianhe se développe rapidement et que le risque de transmission sociale continue d’augmenter”.