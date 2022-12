Des manifestants à Wuhan, en Chine, vus franchir la barrière alors que les sénateurs américains mettent en garde contre une répression violente

Des manifestations ont éclaté à Wuhan, en Chine, contre les mesures strictes du gouvernement contre le COVID dans une rare démonstration de défi, incitant vendredi les sénateurs américains à mettre en garde Pékin contre toute répression violente.

Dans une lettre bipartite adressée à l’ambassadeur de Chine à Washington, Qin Gang, un groupe de 42 sénateurs a averti la Chine qu’ils surveillaient “de près” la réponse de Pékin aux troubles et a déclaré que toute répression violente contre les manifestants causerait des “dommages extraordinaires” aux États-Unis et à la Chine. relation.

“Nous mettons en garde le PCC dans les termes les plus forts possibles contre une nouvelle répression violente contre les manifestants chinois pacifiques qui veulent simplement plus de liberté”, ont déclaré la lettre rédigée par le sénateur républicain Dan Sullivan et le sénateur démocrate Jeff Merkley.

LA CHINE ENVISAGE D’assouplir les politiques dures de COVID au milieu des protestations

La lettre faisait référence au massacre de la place Tiananmen en 1989, au cours duquel des milliers de manifestants étudiants auraient été tués par les autorités chinoises.

“Si cela se produit, nous pensons qu’il y aura de graves conséquences pour les relations américano-chinoises, leur causant des dommages extraordinaires”, ont ajouté les législateurs.

La lettre contenait moins de 100 mots, mais était un avertissement direct à Pékin quelques semaines seulement après que le président Biden et le président chinois Xi Jinping se sont rencontrés et se sont engagés à renforcer les relations après des années de tension accrue et de problèmes de sécurité croissants.

L’EX-NBA STAR JEREMY LIN A UNE AMENDE POUR AVOIR FAIT DES COMMENTAIRES DE QUARANTAINE COVID « INAPPROPRIÉS »

Mais les manifestations à travers la Chine ont une fois de plus menacé cette relation après que les citoyens chinois sont descendus dans la rue pour protester contre les politiques oppressives de Pékin.

Suite à l’épidémie de COVID de 2019 à Wuhan, la Chine a érigé des barrières à travers le pays pour empêcher les gens de quitter leur quartier, voire leur domicile, dans le but de contenir le virus, selon divers rapports.

On ne sait pas si les barrières ont jamais été supprimées ou dans quelle mesure, mais des images vérifiées par Reuters vendredi ont montré des dizaines de manifestants à Wuhan poussant une barrière qui semblait empêcher l’accès à d’autres parties de la ville.

Des barrières auraient été érigées pour permettre à la Chine de contenir les communautés pendant la pandémie et de mieux surveiller les dissidents défiant les lois COVID.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Certaines villes de Chine ont commencé à réduire les réglementations COVID après des semaines de manifestations en réduisant les exigences de test et les restrictions de quarantaine.

Les rapports de cette semaine ont suggéré que Pékin pourrait chercher à assouplir les politiques à l’échelle nationale en permettant aux mères, aux personnes âgées et aux personnes souffrant de conditions sous-jacentes de se mettre en quarantaine à la maison plutôt que d’être forcées de rester dans les installations gouvernementales.