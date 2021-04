Des foules de militants new-yorkais sont descendus dans la rue pour célébrer la condamnation pour meurtre de l’ancien flic de Minneapolis Derek Chauvin, mais de nombreux manifestants ont insisté sur le fait que le verdict n’allait pas assez loin, exigeant l’abolition pure et simple des forces de l’ordre.

Les manifestants se sont rassemblés devant le quartier du Barclays Center à Brooklyn mardi soir, quelques heures après que Chauvin a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation liés à la mort du suspect George Floyd en détention en mai dernier, qui a péri après avoir passé plus de neuf minutes au sol coincé sous le premier. genou d’officier.

Selon le photojournaliste basé à Brooklyn Issa Khari, les manifestants se sont séparés en deux groupes, dont l’un est resté dans l’arène pour manifester, tandis que l’autre a marché sur Flatbush Avenue, sur le pont de Manhattan et au-delà jusqu’à New York. Khari a décrit les deux factions comme «Réformistes» et «Abolitionnistes», respectivement, ce dernier faisant référence aux militants qui poussent à un changement plus radical du système de justice pénale et à l’élimination complète des services de police tels qu’ils existent actuellement aux États-Unis.

Dirigé par une bannière lisant « Abolir le NYPD » avec des empreintes de mains sanglantes, les marcheurs ont été entendus scandant des slogans anti-police alors qu’ils se dirigeaient vers l’arrondissement de Manhattan.

À un moment donné, le groupe abolitionniste a arrêté de tenir un soi-disant « enseigner en » pour les New-Yorkais qui dînent en plein air dans des restaurants locaux, où un militant mégaphone a crié «Sortez le f ** k de New York! Nous ne voulons pas de vous ici! alléguant également que les restaurants étaient « Appartenant à des hommes blancs f ** king. »

Un autre manifestant a été vu en train de photographier minutieusement des policiers surveillant la marche, qui ont largement permis au rassemblement de se dérouler sans interférence. Aucune arrestation n’a été signalée.

Un individu à la manifestation de George Floyd à New York, vêtu de noir, photographie chaque officier de la police de New York qui surveille la manifestation. pic.twitter.com/18kttIP88A – Marie Oakes (@TheMarieOakes) 21 avril 2021

De retour à Brooklyn, les manifestants du Barclays Center se sont dispersés vers 22 heures, heure locale, a rapporté Khari, tenant un dernier chant de groupe citant une citation célèbre de la militante Black Power Assata Shakur, qui a écrit dans son autobiographie de 1987: «Il est de notre devoir de lutter pour notre liberté. Il est de notre devoir de gagner. Nous devons nous aimer et nous soutenir les uns les autres. Nous n’avons rien à perdre à part nos chaînes. » Membre de l’Armée de libération noire, Shakur s’est évadée à Cuba d’une prison du New Jersey en 1979 après avoir été reconnue coupable du meurtre d’un policier lors d’une fusillade en 1973. Elle reste une fugitive.

