CHICAGO – Plus de 1000 manifestants se sont rassemblés dans un parc municipal vendredi soir pour protester et commémorer Adam Toledo, 13 ans, dont la mort par balle de la police a déclenché un regard dans toute la ville sur les politiques de recours à la force et la façon dont les agents réagissent au quartier la criminalité.

Se répandant dans les rues avoisinantes, certaines obstruées par des voitures, des volontaires ont distribué des masques faits maison aux manifestants. Des pancartes «Justice pour Adam Toledo» avec une illustration d’Adam sur fond de nuages ​​ont été placardées dans les fenêtres de plusieurs petites entreprises de la région. Des groupes de policiers à vélo ont encerclé la périphérie de la manifestation.

Le tollé s’intensifie après qu’une agence de surveillance a publié jeudi une vidéo inquiétante d’un policier de Chicago tirant sur Adam, qui semblait avoir les mains levées, jetant le doute sur les récits antérieurs de la police et des responsables de la ville qui avaient initialement décrit l’incident comme une « confrontation armée ».

Sandra Nevarez, la mère de Marc Anthony Nevarez, qui dit que son fils a été tué par la police de Chicago le 23 octobre l’année dernière, a pris la parole lors de la manifestation.

«Il n’y a aucune raison pour laquelle une mère devrait enterrer son enfant», a-t-elle dit, ajoutant: «Il ne devrait y avoir aucune raison pour laquelle je vais au cimetière tous les jours. Aucune raison pour laquelle je n’ai pas de petits-enfants.

Roxana Figueroa, la cousine d’Anthony Alvarez, 22 ans, mortellement abattue par la police de Chicago lors d’une poursuite à pied deux jours après la mort d’Adam, a déclaré que voir les vidéos avait donné à sa famille la force d’exiger la transparence dans leur cas également.

«Quand j’ai vu la vidéo, cela a donné à notre famille la force de se présenter aujourd’hui», a-t-elle déclaré, flanquée de sept autres membres de la famille. Trois jeunes enfants avec la famille tenaient des pancartes avec des photos d’eux et d’Anthony.

La manifestation à Logan Square Park a été organisée par plusieurs organisations communautaires, dont Únete La Villita, GoodKids MadCity et Chicago Freedom School.

Plusieurs centaines de personnes – y compris des familles et de jeunes enfants – ont marché de Logan Square Park à une intersection voisine, en scandant «dites son nom, Adam Toledo».

La foule a pris un genou à l’intersection et a entendu plusieurs jeunes orateurs, qui ont appelé à l’abolition du département de police de Chicago, puis ont observé trois minutes de silence – une pour chacune des trois personnes tuées par balle par la police de Chicago, y compris Adam Toledo – comme des hélicoptères ont plané au-dessus.

« Adam, nous vous aimons. Nous ne nous arrêterons pas tant qu’il n’y aura pas de justice pour vous », ont scandé les manifestants. « Nous lutterons pour la justice. »

Anthony Claypool, 43 ans, a amené ses deux fils de cinq ans avec lui. L’un d’eux était assis sur ses épaules et portait une pancarte indiquant «Protégez les enfants! Arrêtez la violence!». L’autre, tenant la main de Claypool, portait une pancarte avec les mots « Arrêtez la police de blesser les gens !!! » Claypool a déclaré qu’ils avaient fait les signes eux-mêmes, mais que parler à ses jeunes enfants de la fusillade d’Adam Toledo n’était pas facile.

« Nous leur avons juste dit que c’était une injustice et qu’Adam avait été très gravement blessé. Nous ne sommes pas entrés dans la finalité », a-t-il dit. « Il est important pour nous de montrer à nos enfants la réalité de l’injustice dans le monde. Je veux que mes enfants aident à promouvoir la justice. »

En tant que père, Claypool a déclaré que voir un si jeune enfant tué par la police était «déchirant».

«Je n’ai pas de mots», dit-il. « Tout ce que je peux dire, c’est que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour promouvoir la justice et la paix pour les communautés de couleur. »

Parmi la foule, des pancartes «Justice pour Adam» ont été épinglées sur des sacs à dos et sur le dos des vélos. Des affiches du visage d’Adam à côté des mots «Adam Toledo assassiné par le CPD» ont été placées sur des arbres et des poteaux téléphoniques. Certains tenaient des bougies de prière avec l’expression «Adam RIP». Les enfants à proximité ont agrippé les mains de leurs parents et ont fait des bulles.

Maria Valle Coto, 27 ans, étendue sur le trottoir à côté de son amie, l’aidant à peindre « Justicia Para Adam » en rouge sur une affiche. Coto vit à Pilsen, non loin de l’endroit où Adam a été tué.

«Cela me fait peur que cela puisse m’arriver à moi ou à quelqu’un que j’aime», a-t-elle déclaré. « Je ne me sens plus en sécurité. Les Noirs et les Marrons vivent dans la peur. »

Coto a déclaré que la justice pour elle était systémique parce que «la violence policière est institutionnelle». Elle a dit que la justice signifiait défunding la police et canaliser ses ressources dans les organisations communautaires. Elle a dit qu’elle espérait que les gens ne s’arrêteraient pas simplement en protestant.

«Nous passons rapidement à la prochaine tragédie», a-t-elle déclaré. « J’espère que cela ne se produira pas cette fois. J’espère qu’il y aura du changement. J’espère que nous investirons dans nos communautés. »

Trois heures après le début de la manifestation par 39 degrés de temps, plus d’un millier de personnes marchaient toujours, certains mettant des gants et d’autres tenant des bougies.

Alors que le groupe passait devant le pâté de maisons de la maire de Chicago, Lori Lightfoot, une file de policiers a bloqué la rue et certains ont scandé des jurons vers la maison de Lightfoot alors que d’autres marchaient vers l’ouest puis vers le sud.

Laura Machedo, 25 ans, a tenu une pancarte avec les mots «ils étaient tous nos fils». Elle a dit que cela se réfère à toutes les victimes de violence policière qui ont été «volées à leurs communautés».

«Assez, c’est assez», dit-elle. «Chaque jour, il se passe quelque chose de nouveau. Je suis fatigué.

Les parents de Machedo vivent dans le même quartier qu’Adam, a-t-elle dit, et la fusillade « a touché près de chez eux ». Surtout, elle a déclaré qu’elle était en colère contre les allégations selon lesquelles Adam tenait une arme à feu lorsqu’il a été abattu alors que les images de la fusillade suggéraient le contraire.

«Ils ont menti», dit-elle. « C’est la preuve que nous devons blâmer le système, pas Adam, ni sa mère, ni sa communauté. »

Virginia Rounds, 45 ans, a traversé la foule, lisant des pancartes à sa jeune fille qui ne savait pas encore lire.

« Elle est pleine de questions », a déclaré Rounds.

«Il est vraiment important pour mes enfants d’avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe», a-t-elle déclaré. « Les enfants noirs et bruns n’arrivent pas à fermer les yeux sur cette injustice, donc mes enfants blancs ne devraient pas non plus. »

Rounds a déclaré qu’elle plaide également en faveur du non-financement de la police.

«Ce système est mis en place pour protéger les pommes pourries, pour embrasser les pommes pourries», a-t-elle déclaré.