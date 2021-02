Des manifestants à Barcelone lancent des cocktails Molotov et incendient une camionnette de flic alors que des milliers de personnes demandent la libération d’un rappeur arrêté

Les manifestants à Barcelone ont lancé des cocktails Molotov et incendié une camionnette de police alors que des foules exigeaient la libération d’un rappeur arrêté après s’être moqué de la monarchie.

Au moins 10 ont été arrêtés pour avoir agressé des flics lors de nouveaux troubles liés à l’emprisonnement de Pablo Hasel pour avoir glorifié le terrorisme et insulté la royauté espagnole.

Il a été arrêté par des officiers le 16 février après avoir omis de se présenter pour purger sa peine, ce qui a suscité un débat sur la liberté d’expression et déclenché de violentes manifestations à Barcelone et à Madrid.

Hasel a été condamné pour des paroles et des tweets contenant des références au groupe séparatiste basque ETA, qualifiant l’ancien roi d’Espagne Juan Carlos de « chef de la mafia » et comparant les juges espagnols aux nazis.

Samedi soir, des policiers en tenue anti-émeute ont poursuivi avec des manifestants dans les rues de Barcelone après avoir lancé des bouteilles en verre, incendié la camionnette de police et détruit les devantures de magasins et de banques.

« Les barricades et les pillages se poursuivent dans la zone du centre de Barcelone. Pour votre sécurité, ne vous approchez pas de cette zone », a déclaré Mossos d’Escuadra, la police régionale catalane, sur Twitter.

Certains « groupes encapuchonnés » pillaient le long de la célèbre rue Rambla, tandis que les pompiers se sont attaqués aux incendies dans les magasins et les banques, a indiqué la police, ajoutant qu’il y avait « plusieurs banques gravement endommagées ».

Auparavant, quelque 2 000 personnes portant des masques faciaux et portant des banderoles ont défilé dans la ville pour demander la libération urgente de Hasel.

Le cas de Hasel a mis en lumière la liberté d’expression en Espagne, incitant le gouvernement à annoncer qu’il assouplirait les lois sur la liberté d’expression.

Il a également mis en évidence les frustrations croissantes de nombreux jeunes Espagnols, de l’insécurité de l’emploi à la colère contre l’establishment politique espagnol.

Plus tôt ce mois-ci, plus de 30 personnes ont été blessées et 15 arrêtées lors d’une nuit de violence en Espagne après l’arrestation de Hasel.

Huit personnes ont dû être hospitalisées après des affrontements entre la police anti-émeute et les manifestants. Près de 20 des victimes étaient des flics.

Alors qu’il était conduit à une voiture de patrouille après son arrestation, Hasel a levé le poing et a crié aux caméras de télévision: «Ils ne nous feront jamais taire. Mort à l’État fasciste.

Le musicien s’était auparavant barricadé à l’intérieur d’une université de sa ville natale avec des partisans après avoir manqué une date limite pour entrer en prison volontairement.

Un tribunal avait condamné Hasel, de son vrai nom Pablo Rivadulla Duro, pour glorification du terrorisme et insulte à la royauté.

Il a été condamné à une peine de prison à cause d’une peine de deux ans de prison pour glorification du terrorisme dans les paroles de chansons, qui a fini par être suspendu.

L’une des paroles disait en espagnol: « Je pense aux balles qui atteignent le cou des juges nazis. »

Les juges qui l’ont condamné l’ont reconnu coupable de discours haineux qui enfreignaient les limites de la liberté d’expression.

Les peines de prison de deux ans ou moins pour les délinquants primaires sont normalement suspendues en Espagne, raison pour laquelle il a été épargné après sa première condamnation.

La deuxième condamnation du rappeur signifiait que la prison était inévitable.

Plus de 200 artistes, dont le réalisateur espagnol Pedro Almodovar et l’acteur hollywoodien Javier Bardem, ont signé une pétition s’opposant à la peine de prison de Hasel.

Le groupe séparatiste basque ETA a tué au moins 829 personnes au cours d’une 40 campagne d’attentats à la bombe et d’assassinats.

Il a déclaré un cessez-le-feu en 2011 et a déclaré qu’il s’était démantelé pour de bon en 2018.

L’ancien roi Juan Carlos, 83 ans, s’est envolé pour un complexe de luxe à Abu Dhabi en août après que les procureurs suisses ont ouvert une enquête sur des comptes bancaires qu’il aurait détenus dans des paradis fiscaux. Il fait maintenant face à trois enquêtes criminelles en Espagne.

La semaine dernière, il a été contraint de nier les informations selon lesquelles il était gravement malade. Il a déclaré à un magazine qu’il était en «parfaite santé» et qu’il faisait deux heures de gym chaque jour.