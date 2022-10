Des manifestantes réclament plus de sécurité après les bombardements afghans

L’attentat à la bombe a frappé vendredi un centre d’enseignement rempli de centaines d’étudiants dans un quartier chiite, tuant 19 personnes et en blessant 27. Parmi les victimes figuraient des adolescents qui passaient des examens d’entrée à l’université, a déclaré un porte-parole des talibans.

KABOUL, Afghanistan – Un groupe de femmes afghanes a protesté samedi contre un attentat suicide qui a tué ou blessé des dizaines d’étudiants dans un centre d’éducation chiite de la capitale Kaboul un jour plus tôt, exigeant une meilleure sécurité du gouvernement dirigé par les talibans.

L’explosion du matin au centre a eu lieu dans le quartier Dashti Barchi de Kaboul, une zone peuplée principalement d’ethnies Hazaras, qui appartiennent à la communauté minoritaire chiite d’Afghanistan. Le groupe État islamique a mené des attaques répétées et horribles contre des écoles, des hôpitaux et des mosquées à Dashti Barchi et dans d’autres régions chiites ces dernières années.