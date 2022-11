Des mandats exécutés en juin visaient 2 entreprises agricoles de l’Île-du-Prince-Édouard soupçonnées d’actes illégaux

Plus tôt cette année, des enquêteurs fédéraux ont déclaré aux autorités judiciaires qu’ils croyaient que deux entreprises agricoles de l’est de l’Île-du-Prince-Édouard étaient impliquées dans un stratagème illégal visant à escroquer des travailleurs étrangers en facturant “de grosses sommes d’argent” pour des emplois qui n’existaient pas.

Canadian Nectar Products et Island Gold Honey, qui ont tous deux des adresses à Montague, ont été nommés dans un mandat de perquisition exécuté par les enquêteurs de l’Agence des services frontaliers du Canada le 21 juin de cette année.

Le mandat de perquisition allègue que des travailleurs ont été attirés à l’Île-du-Prince-Édouard avec la promesse d’un emploi et la possibilité d’obtenir la résidence permanente au Canada.

À leur arrivée dans la province, les travailleurs ont été informés qu’il y avait peu ou pas de travail disponible, mais ont reçu des talons de chèque de paie frauduleux, entre autres infractions présumées à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Dans certains cas, les travailleurs allèguent qu’ils ont été forcés de rembourser leur billet d’avion pour le Canada et qu’on leur a demandé de « cacher la vérité » sur leurs conditions d’emploi s’ils étaient interrogés par les autorités.

Les travailleurs affirment également avoir été contraints de signer des lettres de démission ainsi que d’autres documents qu’ils ne comprenaient pas.

Roger O’Neill est montré à l’extrême droite de cette photo d’archive de 2017. Président de la PEI Beekeepers Association à l’époque, lui et d’autres membres de l’industrie demandaient à la province d’inspecter 100 % des ruches importées de l’Ontario. (Isabelle Zavarise/CBC)

Roger O’Neill, propriétaire de l’entreprise qui produit Island Gold Honey, et Kamalpreet Khaira, identifié comme propriétaire de Canadian Nectar Products, sont nommés comme personnes d’intérêt dans l’enquête en cours de l’Agence des services frontaliers du Canada.

Canadian Nectar Products exploite des vergers de pommiers dans l’est de l’Î.-P.-É. depuis environ huit ans.

Khaira est également nommée propriétaire de CWC Immigration Solutions de Brampton, en Ontario. Il est décrit comme une société de conseil en immigration, avec des bureaux en Colombie-Britannique et à l’étranger.

Un ancien député conservateur de la Colombie-Britannique, Gurmant Grewal, a également été copropriétaire de Canadian Nectar Products à un moment donné et est mentionné comme tel dans la demande de mandat de perquisition. Cependant, il a envoyé un courriel à CBC cette semaine pour dire: “Je ne suis pas copropriétaire et je n’ai pas été impliqué dans Canadian Nectar Products depuis 2017; par conséquent, je ne suis pas au courant de leurs pratiques commerciales présumées dans cette affaire.”

L’ancienne députée libérale Sheila Copps a été l’une des premières à soutenir le projet qui l’a approuvé en 2014, se rendant à l’Île-du-Prince-Édouard pour dire qu’elle espérait contribuer à faire de la province la «capitale mondiale de la pomme». Son nom ne figure pas dans les documents judiciaires.

Le bureau de Canadian Nectar Products au Down East Mall à Montague était fermé et sombre à 10 h 45 un mercredi matin en août dernier. Des informations sur la société Fruits Canada et Atlantic Canada Nurseries figuraient également sur la porte du bureau. (Carolyn Ryan/CBC)

Les allégations contenues dans ces documents, que les représentants de l’Agence des services frontaliers du Canada ont présentées au juge de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, Jeff Lantz, lors d’une séance à huis clos alors qu’ils cherchaient à obtenir les mandats, n’ont pas été prouvées devant les tribunaux.

Mercredi de cette semaine, l’Agence des services frontaliers du Canada a confirmé dans un courriel qu’aucune accusation n’avait été portée à ce sujet. “Cela reste une enquête active”, a poursuivi l’e-mail. “L’ASFC est liée par la Loi sur la protection des renseignements personnels et ne peut pas commenter ou fournir plus de détails sur des cas individuels ou des personnes spécifiques, à moins que des accusations n’aient été officiellement portées.”

CBC News a tenté à plusieurs reprises de joindre O’Neill et Khaira.

O’Neill a renvoyé un appel téléphonique et a déclaré: “Pas de commentaire.” Khaira n’a pas répondu.

Initialement scellé par le tribunal

Les 41 pages à l’appui de la demande de mandats de perquisition ont été scellées par le tribunal au moment de l’approbation des mandats, mais CBC News a demandé qu’elles soient mises à la disposition des médias en raison de l’intérêt public en cause. Un juge a accepté d’ordonner leur libération avec certaines informations expurgées.

Le document contient les allégations d’actes répréhensibles d’un enquêteur de l’ASFC alors que l’agence a demandé l’autorisation du tribunal de rechercher et éventuellement de saisir des preuves dans des bâtiments, des bureaux, des ordinateurs, des téléphones et des véhicules utilisés par les entreprises agricoles.

Au cours de l’enquête, on a découvert que Khaira facturait de grosses sommes d’argent à des ressortissants étrangers en échange d’emplois liés à l’industrie agricole à l’Î.-P.-É. qui n’existent pas. — Document de demande de mandat de perquisition

“Au cours de l’enquête, il a été découvert que Khaira facturait aux ressortissants étrangers d’importantes sommes d’argent en échange d’emplois liés à l’industrie agricole sur l’Î.-P.-É. qui n’existent pas”, selon les allégations contenues dans le document.

“Il semble qu’O’Neill travaille en étroite collaboration avec Kamalpreet Khaira pour escroquer les ressortissants étrangers et les autorités canadiennes… Cela comprend la soumission de demandes de permis de travail pour des emplois qui n’existent pas ou la génération de faux talons de paie en échange d’argent provenant de ressortissants étrangers.”

O’Neill et Khaira “ont déformé ou dissimulé des faits matériels” dans leurs relations avec les autorités de l’immigration, selon les allégations contenues dans le document.

Selon le document, l’enquête de l’ASFC a commencé en novembre dernier, après que le gouvernement fédéral eut reçu un tuyau du Cooper Institute, une organisation basée à Charlottetown qui milite pour un traitement équitable des travailleurs étrangers.

Ces informations étaient liées à des plaintes de travailleurs concernant les conditions de vie et l’emploi fournies par Island Gold Honey.

Eliza MacLauchlan du Cooper Institute, le groupe de réflexion qui a porté à l’attention de l’Agence des services frontaliers du Canada des préoccupations sur la façon dont les travailleurs étaient traités. (Shane Hennessey/CBC)

“Les consultants en immigration, dont certains travaillent avec des travailleurs étrangers temporaires, peuvent être assez exploiteurs”, a déclaré Eliza MacLauchlan, coordonnatrice de programme au Cooper Institute. “Ces travailleurs viennent au Canada; la seule relation qu’ils entretiennent avec quelqu’un au Canada peut souvent être avec leur employeur, et ils sont donc très dépendants d’eux.”

“Les conditions de vie étaient horribles”

Les enquêteurs de l’ASFC ont interrogé sept travailleurs arrivés de l’étranger en août dernier après avoir accepté des offres d’emploi d’Island Gold Honey.

“Tout [redacted] les ressortissants se sont plaints que les conditions de vie étaient horribles », selon le document.

À leur arrivée à Charlottetown, les travailleurs ont été placés en quarantaine dans un motel local, mais n’ont pas été payés pour leur isolement comme l’exige le programme des travailleurs étrangers temporaires.

Tous les plaignants ont dit à l’ASFC qu’ils n’avaient jamais travaillé pour Island Gold Honey, mais qu’ils avaient plutôt été amenés dans les locaux commerciaux de Canadian Nectar Products, sur Peters Road à Alliston, Î.-P.-É.

Lors d’entretiens ultérieurs, un travailleur a déclaré aux enquêteurs qu’il avait été recruté pour travailler pour Island Gold Honey par l’intermédiaire d’une société de conseil étrangère. La personne a payé 50 000 $ US à cette entreprise pour l’aider à postuler.

Après son arrivée à l’Île-du-Prince-Édouard en octobre 2021, le travailleur a été emmené vivre dans une ferme pendant que des travaux étaient en cours d’organisation. Deux mois plus tard, le travailleur n’était toujours pas employé.

Un autre travailleur a déclaré à l’ASFC que les appels téléphoniques répétés à O’Neill n’avaient pas été retournés et que personne d’Island Gold n’avait pris contact après l’arrivée de la personne au Canada. Au lieu de cela, le nouveau venu a été dirigé vers Canadian Nectar Products.

Des travailleurs embauchés dans le cadre du projet pilote Harvest and Prosper sont montrés en train d’élaguer des arbres chez Canadian Nectar Products en 2018. (Randy McAndrew/CBC)

Le travailleur a déclaré que Khaira, exploitant de Canadian Nectar Products, a déclaré qu’il ne pouvait offrir que 20 heures par semaine, et non à temps plein comme promis par Island Gold Honey. Cependant, le travailleur a été informé que des talons de paie seraient émis indiquant que des salaires à temps plein étaient payés.

Le travailleur a également déclaré avoir été contraint de signer une lettre de démission.

En avril, des enquêteurs de l’ASFC ont parlé à un travailleur qui a déclaré avoir été recruté par Kamalpreet Khaira pour un emploi de travailleur agricole à l’Î.-P.-É., auprès d’une entreprise appelée Atlantic Canada Nurseries, à Belle River, à l’Î.-P.-É. payer à Khaira 50 000 $ en versements échelonnés.

Après être arrivé à l’Île-du-Prince-Édouard, le travailleur a été emmené aux pépinières du Canada atlantique et “a été choqué de voir qu’il n’y avait pas d’entreprise, un terrain totalement plat et une seule maison sur le terrain… Ce n’était pas une pépinière”, selon le document.

Kamalpreet Khaira a dit au travailleur qu’il était propriétaire à la fois de la pépinière et de Canadian Nectar Products, et que le travailleur pourrait être employé dans les vergers de pommiers du CNP. Khaira a dit au travailleur qu’il devrait cacher le fait qu’il cueillait des pommes et ne travaillait pas pour la pépinière, selon les allégations contenues dans le mandat de perquisition.

Plaintes concernant les paiements

Certains travailleurs ont déclaré aux enquêteurs que Canadian Nectar Products leur avait demandé de rembourser le coût du billet d’avion pour leurs vols vers le Canada, contrairement à ce qu’ils avaient dit qu’on leur avait promis – et à ce qui est exigé des entreprises participant au programme des travailleurs étrangers temporaires. Dans d’autres cas, l’entreprise n’aurait pas remboursé les frais de déplacement des travailleurs comme promis.

Un plaignant a dit aux enquêteurs qu’on lui avait dit de payer 1 200 $ à Canadian Nectar Products toutes les deux semaines. En retour, la personne recevait un chèque de 980 $, qu’il y ait eu ou non des quarts de travail pendant cette période.

Une des rangées de vergers chez Canadian Nectar Products. (Al MacCormick/CBC)

Un autre plaignant a avisé Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, disant qu’il subissait de la violence psychologique et financière. IRCC a accordé au plaignant un permis de travail ouvert, lui permettant de chercher du travail auprès d’un autre employeur.

Une crainte commune parmi les plaignants, selon le document, était la façon dont leur statut d’emploi pourrait avoir un impact sur les efforts pour obtenir la résidence permanente au Canada. Ils craignaient d’être renvoyés chez eux et se sentaient obligés de se conformer aux exigences des entreprises afin de rester au Canada.

Conditions de travail décrites

Selon le mandat de perquisition, les enquêteurs de l’ASFC examinaient les activités commerciales d’Island Gold Honey du 30 avril 2020 au 21 juin 2022.

En octobre 2020, Island Gold Honey a reçu l’approbation de permis de travail pour 27 ouvriers agricoles et trois superviseurs agricoles. Les permis étaient valables deux ans. Les ouvriers agricoles devaient travailler 40 heures par semaine à 12,85 $ l’heure. Les superviseurs devaient être payés 16,84 $ l’heure.

Les enquêteurs de l’ASFC se sont intéressés aux activités commerciales de Canadian Nectar Products sur une période de cinq ans, du 28 février 2017 au 21 juin 2022.

En 2017, Canadian Nectar Products a reçu l’approbation de permis de travail pour embaucher une secrétaire de bureau, 30 ouvriers agricoles et 15 superviseurs agricoles. Le salaire variait de 11,25 $ de l’heure pour un ouvrier à 19,50 $ de l’heure pour la secrétaire.

En 2019, l’entreprise a reçu l’approbation d’un permis de travail pour un directeur du marketing qui sera payé 40 $ de l’heure pour neuf mois de travail. En juin et juillet 2020, l’entreprise a reçu l’autorisation d’embaucher 15 superviseurs agricoles et un directeur du marketing.

Canadian Nectar Products a été établi à l’Î.-P.-É. en 2013. (Al MacCormick/CBC)

En décembre 2021, des enquêteurs de l’ASFC à l’Î.-P.-É. ont effectué des « visites au volant » chez Island Gold Honey et Canadian Nectar Products. Les enquêteurs n’ont rapporté aucune preuve d’activités professionnelles sur les lieux sous surveillance, malgré les affirmations des entreprises selon lesquelles du personnel à plein temps était employé sur les lieux.

Les enquêteurs de l’ASFC ont également effectué une surveillance :

à l’extérieur des bureaux de CWC Immigration Solutions dans un centre commercial à Brampton, en Ontario.

au bureau d’Aton Gateway Business Solutions au 535 North River Rd. à Charlottetown.

dans un bureau situé dans le Down East Mall à Montague qui était apparemment occupé par Canadian Nectar Products, Atlantic Canada Nurseries et 102045 PEI Inc., également connu sous le nom de Fruits Canada.

Véhicules également recherchés

CWC Immigration Solutions a fait l’objet de “plusieurs plaintes déposées auprès de l’ASFC”, selon le mandat de perquisition.

Les perquisitions de sept véhicules ont été autorisées :

une camionnette Ford F-150 avec plaques PEI appartenant à CWC Immigration Solutions.

un Ford Explorer appartenant à Canadian Nectar Products.

une Infiniti 2006 appartenant à Fruits Canada.

un Dodge Ram avec des plaques de l’Alberta, propriété de Roger O’Neill.

une Mercedes blanche 2021 avec des plaques ontariennes appartenant à CWC Immigration Solutions.

une Dodge Grand Caravan.

une Toyota Rav 4, détenue par des personnes dont les noms sont expurgés dans le document.

Les enquêteurs disent avoir également reçu des informations du gouvernement fédéral par l’intermédiaire de Service Canada; Emploi et Développement social Canada; et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Ils se sont également appuyés sur les informations de CANAFE, une agence fédérale créée pour lutter contre le blanchiment d’argent et d’autres crimes financiers.