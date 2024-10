Des majorités législatives donnant tout le pouvoir à un parti sont en jeu dans plusieurs États

SHAWNEE, Kan. — Après s’être présentée devant leur porte d’entrée, Vanessa Vaughn West a commencé son discours aux électeurs par une question : Quelles questions sont importantes pour vous ? Elle a entendu parler de frustration face à la hausse des impôts fonciers locaux, du désir d’un gouvernement plus petit et de questions sur le logement abordable.

West est une démocrate qui fait sa deuxième campagne pour un siège à la Kansas House, représentant un quartier de l’ouest de Kansas City où les républicains dominent depuis le début de la construction de maisons à la fin des années 1990.

Malgré cette histoire, la course de West contre la représentante républicaine Angela Stiens est sur le radar du Parti démocrate national, tout comme l’Assemblée législative du Kansas. Les démocrates n’ont besoin que de deux sièges sur les 125 membres de la Chambre ou de trois sur les 40 membres du Sénat pour briser la majorité qualifiée qui a permis aux républicains de passer outre aux vetos de la gouverneure démocrate Laura Kelly sur les mesures. restreindre les prestataires d’avortement et droits des transgenres.

Une bataille similaire se joue en Caroline du Nord, où le renversement d’un siège unique à la Chambre ou au Sénat pourrait coûter aux Républicains une majorité sans veto qui a imposé à plusieurs reprises sa volonté malgré les objections d’un gouverneur démocrate. Au Nevada, pendant ce temps, ce sont les démocrates qui pourraient obtenir une majorité sans veto sur un gouverneur républicain, s’ils parviennent à remporter un seul siège supplémentaire au Sénat sans en perdre un à l’Assemblée.

À l’échelle nationale, plus de 5 800 sièges législatifs de l’État dans 44 États, les élections auront lieu cette année dans un contexte de plus grande visibilité concours pour la présidenceCongrès et gouverneur. Les groupes alignés sur les démocrates et les républicains devraient investir quelques centaines de millions de dollars dans les batailles législatives des États, en se concentrant plus intensément sur les États où le contrôle d’une chambre est en jeu : l’Arizona, le Michigan, le Minnesota, le New Hampshire, la Pennsylvanie et le Wisconsin.

Mais ils s’intéressent également à certains États où il n’y a guère de doute quant au parti qui l’emportera, car les enjeux sont encore importants.

L’Associated Press a identifié 14 États dans lesquels une oscillation de seulement trois sièges ou moins pourrait déterminer si un parti détient la majorité qualifiéece qui signifie une marge si dominante qu’un parti est capable de promulguer des lois malgré le veto d’un gouverneur, de convoquer des sessions extraordinaires ou de soumettre des amendements constitutionnels au scrutin sans avoir besoin du soutien des législateurs d’un parti adverse.

« Avoir un parti au pouvoir est vraiment important, la chose la plus importante », a déclaré Wesley Hussey, professeur de sciences politiques à l’Université d’État de Californie à Sacramento. Mais « avoir une majorité qualifiée peut vous donner des outils supplémentaires pour mettre en œuvre des politiques ».

Au Kansas, Stiens a été nommé pour combler un poste vacant à la Chambre ce printemps, à temps pour aider à contourner le veto de Kelly sur un projet de loi obligeant les prestataires d’avortement à demander aux patientes. pourquoi elles veulent mettre fin à leur grossesse et soumettre ces données au département de la santé de l’État. La loi n’est pas appliquée malgré les contestations judiciaires.

Mais West a déclaré que la législature poussée continue Les restrictions imposées aux prestataires d’avortement sont l’une des raisons pour lesquelles elle se présente contre Stiens, deux ans seulement après avoir perdu de peu face au prédécesseur de Stiens. West soutient fermement le droit à l’avortement et les résidents de sa maison du comté de Johnson ont voté à près de 69 % en faveur du droit à l’avortement pendant un vote décisif à l’échelle de l’État en 2022.

« C’est pourquoi nous avons besoin de la parité, n’est-ce pas ? » a déclaré West alors qu’elle marchait de maison en maison pour parler aux électeurs potentiels. « Et c’est pourquoi nous avons besoin de soutien pour ce que j’appellerais la voix du peuple – en veillant à ce que lorsque le peuple vote sur des choses comme celle-là, nous, législateurs, renforçons ces sentiments par nos votes. »

Bien que toujours de tendance républicaine et largement blanche, les banlieues de Kansas City sont devenues plus diversifiées sur le plan racial et plus amicales envers les démocrates depuis la victoire de l’ancien président Donald Trump en 2016. Mais les démocrates nationaux ciblent également une partie du sud-ouest de Topeka, une zone républicaine de longue date où le représentant de l’État du GOP Jesse Borjon brigue un troisième mandat contre la démocrate Jacquie Lightcap, membre du conseil scolaire local.

Faisant récemment du porte-à-porte dans un quartier d’habitations de la fin des années 1980 dotées de garages pour trois voitures, Borjon a souligné son soutien aux écoles publiques et aux réductions d’impôts adoptées cette année. Son vote en faveur de la suppression de l’impôt sur le revenu de l’État sur les prestations de sécurité sociale a trouvé un écho auprès de Bob Schmidt, un cadre retraité d’une société informatique qui a discuté avec Borjon de la hausse des impôts fonciers.

Quelle que soit l’étiquette du parti, Schmidt a déclaré qu’il voulait un représentant qui « maintiendra les valeurs conservatrices ».

La Caroline du Nord fournit un exemple clair de la manière dont les majorités qualifiées législatives peuvent affecter les lois.

Quand la Caroline du Nord représentante de l’État Tricia Cotham Passé du parti démocrate au parti républicain en 2023, il a donné aux républicains le dernier siège dont ils avaient besoin pour obtenir une majorité sans veto dans les deux chambres législatives. Les Républicains ont rapidement utilisé leurs nouveaux pouvoirs pour contourner le veto du gouverneur démocrate Roy Cooper. législation interdisant la plupart des avortements après 12 semaines de grossesse.

Les Républicains ont depuis promulgué deux douzaines de lois supplémentaires en annulant les vetos de Cooper, notamment celles qui affaiblissent le pouvoir du gouverneur. surveillance des électionsrestreignant les traitements médicaux et les activités sportives pour jeunes transgenres et limiter les cours scolaires sur l’identité de genre dans les premières années d’école.

« Les républicains ont facilement contourné ses veto et ont essentiellement apposé leur empreinte sur l’État en termes de politiques publiques », a déclaré Michael Bitzer, professeur de sciences politiques au Catawba College de Salisbury, en Caroline du Nord.

Bien que Cooper ait un mandat limité, le procureur général démocrate Josh Stein est en tête dans la course pour le remplacer. Il est donc essentiel que les Républicains conservent une majorité qualifiée, « sinon ils devront traiter avec le gouverneur », a déclaré Bitzer.

Le nombre d’États dotés d’une majorité qualifiée au niveau législatif est à son plus haut niveau depuis au moins 1982, selon une étude menée par Steven Rogers, politologue à l’Université de Saint Louis. Les démocrates détiennent neuf majorités sans droit de veto. Mais les Républicains en détiennent 20, y compris dans le Nebraska, où l’Assemblée législative unicamérale est officiellement non partisane mais où les deux tiers des membres s’identifient comme Républicains.

Les démocrates ont besoin d’un gain de trois sièges ou moins lors de cette élection pour briser les supermajorités républicaines en Floride, au Kansas, au Missouri, au Montana, au Nebraska et en Caroline du Nord, tandis qu’un retournement similaire pour les républicains pourrait mettre fin aux supermajorités démocrates au Delaware et à New York.

Pendant ce temps, un gain de trois sièges ou moins pourrait créer de nouvelles supermajorités pour les républicains de l’Iowa et de la Caroline du Sud et pour les démocrates du Colorado, du Connecticut, du Nevada et du Nouveau-Mexique.

Mais l’obtention d’une majorité qualifiée ne garantit pas que les dirigeants législatifs obtiendront toujours ce qu’ils veulent.

Les démocrates dominent en Californie. Pourtant démocrate Le gouverneur Gavin Newsom a opposé son veto de nombreux projets de loi, dont aucun n’a été annulé par la grande majorité législative démocrate. Le Parlement n’a pas non plus réussi à obtenir la majorité des deux tiers nécessaire pour adopter des augmentations d’impôts.

Dans le Missouri, où les Républicains détiennent une majorité qualifiée, un faction conservatrice du Sénat s’est heurté à plusieurs reprises aux dirigeants du GOP. En fin de compte, les républicains embourbés dans les tensions n’ont pas réussi à faire adopter certaines de leurs propres mesures prioritaires.

« Avoir une majorité sans veto peut être important », a déclaré Ben Williams, directeur associé des élections et du redécoupage à la Conférence nationale des législatures des États. Mais « plus une majorité législative est grande, plus il y a de factions au sein de cette majorité, et parfois elles ne sont pas nécessairement d’accord ».

___

Lieb a rapporté de Jefferson City, Missouri.