Des majorités écrasantes expriment leurs inquiétudes concernant Biden et Trump avant la course de 2024

Les trois quarts des électeurs se disent préoccupés par l’âge et la santé mentale du président Joe Biden, tandis que près des deux tiers s’inquiètent des multiples procès auxquels l’ancien président Donald Trump est confronté, selon un nouveau sondage national NBC News, jetant une ombre sombre sur le prochaine élection présidentielle de 2024.

Le sondage montre également que Trump étend son avance nationale dans la course à l’investiture présidentielle républicaine à plus de 40 points par rapport à son concurrent le plus proche, et que Biden et Trump sont dans l’impasse dans une hypothétique revanche plus d’un an avant les élections générales.

Mais ce qui ressort également du sondage, ce sont les signes avant-coureurs de Biden au-delà de son âge – notamment une désapprobation sans précédent à l’égard de son travail. performance, moins de 4 électeurs sur 10 approuvant sa gestion de l’économie et un manque d’intérêt pour les élections parmi les éléments clés de la base démocrate.

« Cette enquête est un feu rouge surprenant pour un parti sortant », a déclaré le sondeur républicain Bill McInturff de Public Opinion Strategies, qui a mené le sondage avec le sondeur démocrate Jeff Horwitt et son équipe de Hart Research Associates.

Mais Trump et les Républicains ont leurs propres défis – comme l’impopularité globale du favori républicain auprès de l’électorat général, ainsi que la manière dont Trump galvanise l’opposition politique, y compris ceux qui ont des réserves à l’égard de Biden.

« Oui, les chiffres pour Biden ne sont pas là où il aurait besoin », a déclaré Horwitt, l’enquêteur démocrate. « Mais l’objectif de la plupart des électeurs reste toujours celui de Donald Trump. »

Le sondage de NBC News – réalisé du 15 au 19 septembre – intervient un mois après la dernière inculpation de Trump dans le comté de Fulton, en Géorgie, quelques jours avant le débat présidentiel républicain de mercredi (auquel Trump ne participera pas), et alors que Biden ne fait face qu’à une opposition nominale pour l’investiture démocrate à la présidentielle.

Pourtant, selon le sondage, 74 % des électeurs inscrits déclarent avoir des inquiétudes majeures (59 %) ou modérées (15 %) quant au fait que Biden, à 80 ans, n’a pas la santé mentale et physique nécessaire pour être président pendant un deuxième mandat.

Selon le sondage, 62 % des sondés ont soit des inquiétudes majeures (52 %), soit des inquiétudes modérées (10 %) quant au fait que Trump soit confronté à différents procès pénaux et civils pour des actes répréhensibles présumés, notamment pour avoir tenté d’annuler l’élection présidentielle de 2020.

60 % d’entre eux ont des inquiétudes majeures (45 %) ou modérées (15 %) quant à la possible connaissance ou implication de Biden dans les relations commerciales de son fils Hunter, y compris des allégations d’actes financiers répréhensibles et de corruption.

Et 47 % ont soit des inquiétudes majeures (34 %), soit des inquiétudes modérées (13 %) quant au fait que Trump, à 77 ans, n’ait pas la santé mentale et physique nécessaire pour être président pour un second mandat.

« Je sais qu’il a 80 ans. Je sais que les hommes de 80 ans sont parfaitement capables. Je m’inquiète davantage de la santé physique de Biden. Il semble un peu faible et ce travail a des conséquences néfastes », a déclaré Mary Lyon, 53 ans, démocrate de Tucson, en Arizona.

Kevin Chester, un républicain de l’Arizona qui a voté pour Trump en 2016 et 2020, a déclaré qu’il ne voterait pas pour Trump en 2024 s’il est le candidat du GOP car « rien ne sera fait. Il plaidera le passé. Ce sera du tac au tac.

« Je voterais pour un troisième parti en signe de protestation si c’était Trump contre Biden », a ajouté Chester.

L’avance de Trump augmente dans la course au Parti Républicain

Bien qu’il ait fait face à plusieurs actes d’accusation, que sa photo ait été publiée en août et qu’il ait sauté le premier débat républicain, Trump mène désormais la course à la présidentielle républicaine de plus de 40 points, selon le sondage.

Il est le premier choix de 59 % des électeurs républicains nationaux aux primaires, tandis que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, obtient un soutien de 16 % – suivi de l’ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley avec 7 % et de l’ancien vice-président Mike Pence et ancien gouverneur du New Jersey. Chris Christie à 4% chacun.

Dans l’enquête NBC News de juin, Trump devançait DeSantis de 29 points, 51 % contre 22 %.

Les gains de l’ancien président proviennent d’hommes, de personnes âgées et d’électeurs républicains modérés aux primaires.

Dans le même temps, le sondage révèle que la part des électeurs républicains aux primaires qui pensent que Trump devrait continuer à être le leader du Parti républicain a augmenté., de 49% en juin à 58% maintenant.

Au total, 86 % des électeurs républicains des primaires se disent soit très satisfaits (42 %), soit assez satisfaits (44 %) du choix des candidats républicains à la présidence.

Le taux de désapprobation de Biden atteint un nouveau sommet

Pendant ce temps, la note d’emploi de Biden parmi les électeurs inscrits s’élève à 41% d’approbation et 56% désapprouvent – ​​le taux de désapprobation le plus élevé de sa présidence.

Plus profond Dans ces chiffres, Biden est sous l’eau parmi les électeurs âgés de 18 à 34 ans (46 % d’entre eux approuvent son rendement au travail), toutes les femmes (46 %), les Latinos (43 %) et les indépendants (36 %).

De plus, le sondage NBC News révèle que 37 % des électeurs approuvent la gestion de l’économie par Biden et 41 % approuvent sa gestion de la politique étrangère.

Seuls 28 % de tous les électeurs se disent satisfaits de l’état de l’économie (contre 48 % au début de la présidence de Biden en avril 2021), bien que 55 % se disent satisfaits de leur propre situation financière. Pourtant, ce chiffre de 55 % est à égalité à un niveau record sur cette question de sondage remontant à 1994.

Et en plus de tous ces chiffres, près de 6 électeurs démocrates sur 10 aux primaires – 59 % – déclarent veulent qu’un candidat démocrate défie Biden pour l’investiture démocrate en 2024, même si aucun challenger majeur au sein du parti n’a émergé.

Biden est à égalité avec Trump – mais traîne Haley de 5 points

Dans la perspective des élections générales de 2024, le sondage NBC News montre que Biden et Trump sont à égalité dans une hypothétique compétition parmi les électeurs inscrits, 46 % contre 46 %.

En juin, Biden détenait une avance de 4 points sur Trump, de 49 % à 45 %.

Selon le nouveau sondage, Biden devance Trump parmi les électeurs noirs (76% à 14%), les électeurs âgés de 18 à 34 ans (57% à 34%), les Blancs diplômés de l’université (56% à 34%), Latinos (51% à 39%) et femmes (51% à 41%).

Trump est en tête parmi les électeurs ruraux (67% à 31%), les hommes (51% à 40%), les électeurs blancs (51% à 41%) et les Blancs sans diplôme universitaire (63% à 32%).

Parmi les indépendants, Biden obtient 42 %, tandis que Trump obtient 35 %.

Notamment, Biden devance Trump de 18 points parmi ceux qui « désapprouvent quelque peu » la performance professionnelle du président (49 % contre 31 %). Et près de 1 sur 5 les électeurs inscrits qui se disent préoccupés par l’âge de Biden votent toujours pour lui plutôt que pour Trump.

Dans d’autres confrontations hypothétiques, Biden détient une avance d’un point sur DeSantis, 46 % contre 45 %, bien dans la marge d’erreur du sondage.

Et le président est à 5 points de retard sur Haley, de 46 % à 41 %. Haley surpasse Trump et DeSantis parmi les électeurs indépendants et les électeurs ayant fait des études universitaires, même si près de 30 % de tous les électeurs déclarent ne pas la connaître.

« Elle fait office de candidate républicaine générique fonctionnelle », a déclaré McInturff, l’enquêteur du GOP, à propos de Haley.

Dans un champ multi-candidats incluant des tiers, Trump obtient 39 % des électeurs inscrits, Biden obtient 36 %, un candidat anonyme du Parti Libertaire obtient 5 %, un candidat anonyme No Labels obtient 5 % et un candidat anonyme du Parti Vert obtient 4 %.

Et 67 % de tous les électeurs déclarent qu’ils sont très intéressés par les élections de 2024 – en enregistrant un 9 ou un 10 sur une échelle d’intérêt de 10 points – ce qui est inférieur à la même période avant les élections de 2020 (où 72 % avaient un intérêt élevé). intérêts), mais plus élevé qu’à ce moment-là dans le cycle 2016 (64 %). Le taux de participation électorale a été nettement plus élevé en 2020 qu’en 2016.

Une plus grande proportion d’électeurs républicains (75 %) que d’électeurs démocrates (68 %) s’intéressent beaucoup aux prochaines élections, tandis que des éléments clés de la base démocrate – les électeurs plus jeunes, les électeurs noirs et les électeurs latinos – ont un intérêt moindre qu’à la même période. lors des cycles électoraux passés.

Autres conclusions clés du sondage

La note nette de favorabilité de Biden (39 % positive, 49 % négative) est supérieure à celle de Trump (35 % positive, 54 % négative) et de la vice-présidente Kamala Harris (31 % positive, 51 % négative).

Dans l’affrontement hypothétique Biden contre Trump, une majorité d’électeurs de Biden (58 %) déclarent que leur vote est plus contre Trump que pour Biden, tandis qu’une majorité d’électeurs de Trump (57 %) déclarent que leur vote est plus pour Trump que pour Biden. contre Biden.

Vote Les préférences pour les élections législatives de l’année prochaine sont essentiellement liées, avec 46 % des électeurs préférant un Congrès contrôlé par les Démocrates, contre 45 % qui préfèrent que les Républicains soient aux commandes – pratiquement inchangé par rapport à juin.

Et interrogés sur l’enquête de destitution républicaine de la Chambre sur Biden, une majorité d’électeurs – 56 % – s’opposent à la tenue d’audiences de destitution par le Congrès pour destituer Biden de ses fonctions, tandis que 39 % soutiennent les audiences.

Le sondage national NBC News a été réalisé du 15 au 19 septembre auprès de 1 000 électeurs inscrits – dont 848 contactés par téléphone portable – et comporte une marge d’erreur globale de plus ou moins 3,1 points de pourcentage.

La marge d’erreur pour les 321 électeurs républicains de l’enquête est de plus ou moins 5,5. points de pourcentage.