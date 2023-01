Des maîtres jardiniers offriront des ateliers de démarrage de semences à Ottawa, Princeton et Henry – Shaw Local

Vous êtes-vous essayé à la graine en commençant seulement à être déçu lorsque les graines ne germent pas ou meurent de façon inattendue ?

Le Bureau, La Salle, Marshall-Putnam Master Gardener Program offrira plusieurs ateliers de démarrage de semences en février pour répondre à de nombreuses questions que les nouveaux et anciens jardiniers se posent sur le processus de démarrage des semences. Les maîtres jardiniers fourniront des informations et des démonstrations axées sur le type de sol, les contenants, la température, les besoins en lumière et en humidité de divers légumes, herbes et fleurs. Les participants s’entraîneront à démarrer leurs propres graines à ramener à la maison.

Des maîtres jardiniers avec diverses méthodes et une histoire de succès dans le démarrage des semences seront disponibles pour trois ateliers distincts. Ces ateliers sont gratuits et ouverts au public.

Les dates et heures suivantes nécessiteront une inscription pour garantir le matériel et l’espace. Les ateliers Seed Start auront lieu le mardi 7 février à 18 h au bureau d’extension du comté de La Salle, 1689 North 31st Road, Suite 2, Ottawa; 18 h le jeudi 9 février, au Princeton Extension Office, 850 Thompson St., Becker Professional Suites, Princeton ; et 18 h le mercredi 15 février, au bureau d’extension Henry, 509, rue Front, suite 4, Henry.

Pour vous inscrire à l’un de ces ateliers rendez-vous sur go.illinois.edu/seedstart et sélectionnez la date qui vous intéresse. N’hésitez pas à contacter Bettyann Harrison, maître jardinier/coordonnateur maître naturaliste à bettyann@illinois.edu ou 309-364-2356 si vous avez des questions.