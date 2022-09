FORESTHILL, Californie (AP) – Un énorme incendie de forêt dans le nord de la Californie continuait de croître et menaçait des milliers de maisons de montagne dans deux comtés, mais les pompiers progressaient contre les flammes grâce au temps plus frais, ont annoncé dimanche les autorités.

Le feu de moustique dans les contreforts à l’est de Sacramento s’est étendu à près de 168 kilomètres carrés, avec un confinement de 10%, selon le California Department of Forestry and Fire Protection, ou Cal Fire.

“Des températures plus fraîches et une humidité plus élevée ont aidé à modérer une partie de l’activité des incendies”, mais des vents plus forts ont permis aux flammes de se déplacer vers le nord et le nord-est, selon un rapport d’incident de Cal Fire dimanche.

Plus de 5 800 structures dans les comtés de Placer et d’El Dorado étaient menacées et quelque 11 000 habitants de communautés telles que Foresthill et Georgetown étaient sous le coup d’ordres d’évacuation.

Dans le sud de la Californie, des températures plus fraîches et de la pluie ont apporté un répit aux pompiers qui luttaient contre l’énorme incendie de Fairview à environ 121 kilomètres au sud-est de Los Angeles après une chaleur étouffante la semaine dernière.

L’incendie de 44 milles carrés (114 kilomètres carrés) était maîtrisé à 45 % dimanche. L’incendie a détruit au moins 30 maisons et autres structures dans le comté de Riverside. Deux personnes sont mortes en fuyant les flammes lundi dernier.

La partie sud de l’État a accueilli le temps plus frais du week-end alors qu’une tempête tropicale a dévié de la côte du Pacifique et s’est estompée, aidant à mettre fin aux températures fulgurantes qui ont presque submergé le réseau électrique de l’État.

Des orages pourraient persister dimanche dans les régions montagneuses du grand Los Angeles. Mais après que l’ouragan Kay a touché terre au Mexique la semaine dernière, il a rapidement été déclassé et affaibli jusqu’à ce qu’il disparaisse en grande partie, ont déclaré les prévisionnistes.

Le feu de moustique a recouvert de fumée une grande partie de la région du nord de la Sierra. Les responsables de la santé californiens ont exhorté les habitants des zones touchées à rester à l’intérieur dans la mesure du possible. Les organisateurs du Tour de Tahoe ont annulé la balade à vélo annuelle de 115 km prévue dimanche autour du lac Tahoe en raison de l’épaisse fumée de l’incendie, à plus de 80 km. Le trajet de l’année dernière a été annulé à cause de la fumée d’un autre grand incendie au sud de Tahoe.

La cause du Mosquito Fire est restée sous enquête. Pacific Gas & Electric a déclaré qu’une “activité électrique” non spécifiée s’était produite peu de temps après le rapport de l’incendie de mardi.

Les scientifiques affirment que le changement climatique a rendu l’Ouest plus chaud et plus sec au cours des trois dernières décennies et continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs. Au cours des cinq dernières années, la Californie a connu les incendies les plus importants et les plus destructeurs de l’histoire de l’État.

Et le reste de l’Occident n’a pas été épargné. Samedi, il y avait 18 grands incendies en Oregon et à Washington, entraînant des évacuations et des pannes de courant ciblées près de Portland alors que le défi des conditions sèches et venteuses se poursuivait dans la région. Selon le Centre de coordination interagences du Nord-Ouest, il y a près de 406 miles carrés (1 051 kilomètres carrés) d’incendies actifs et non maîtrisés et près de 5 000 personnes sur le terrain les combattant dans les deux États.

The Associated Press