Des maisons inondées par des rivières gonflées lors des inondations australiennes

MELBOURNE, Australie (AP) – Des maisons ont été inondées à Melbourne et dans d’autres villes du sud-est de l’Australie vendredi, les rivières devant rester dangereusement hautes pendant des jours.

Environ 70 habitants ont été invités à quitter la banlieue de Maribyrnong, dans le nord-ouest de Melbourne, ainsi que des centaines dans les villes de l’État de Victoria, Benalla et Wedderburn, ont indiqué les autorités. Melbourne est la deuxième ville la plus peuplée d’Australie avec 5 millions d’habitants.

Le service d’urgence de l’État de Victoria a déclaré vendredi avoir effectué 108 sauvetages en cas d’inondation au cours des 48 dernières heures.

Environ 500 maisons à Victoria ont été inondées et 500 autres ont été isolées par les eaux de crue, a déclaré le commandant des services d’urgence de l’État, Josh Gamble. Environ 3 500 foyers étaient privés d’électricité.

Gamble a déclaré que la complaisance était la principale raison pour laquelle les gens avaient des ennuis.

“C’est assez important et nous n’avons pas eu autant de sauvetages en cas d’inondation depuis un certain temps, depuis quelques années en fait”, a déclaré Gamble à Australian Broadcasting Corp.

“Beaucoup de ces personnes mettent leur propre vie en danger, leurs propres enfants dans certaines circonstances, mais plus important encore, d’autres membres de la communauté et des intervenants et c’est dans toutes les régions de l’État, pas seulement dans les zones métropolitaines”, a ajouté Gamble.

Des ordres d’évacuation étaient également en place pour la ville de Rochester sur la rivière Campaspe, au nord de Melbourne, et les villes du centre de l’époque victorienne de Carisbrook et Seymour sur la rivière Goulburn.

Au nord, dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud, 550 personnes ont été isolées ou évacuées de la ville de Forbes alors que la rivière Lachlan était inondée, ont indiqué les autorités.

Au sud de Forbes, des parties de la ville de Wagga Wagga ont été évacuées en raison du débordement de la rivière Murrumbidgee.

“Heureusement, la rivière Murrumbidgee a culminé jeudi et nous commençons à voir les eaux de crue diminuer dans ces zones”, a déclaré Andrew Edmunds, responsable des services d’urgence de l’État de Nouvelle-Galles du Sud.

The Associated Press