Des maisons inondées alors que la tempête Elias frappe Volos, dans le centre de la Grèce | Actualités sur les inondations

Une puissante tempête a frappé certaines parties du centre de la Grèce, emportant des routes, brisant des ponts et inondant des maisons, trois semaines seulement après que de fortes pluies ont tué 16 personnes dans l’ensemble de la région.

La nouvelle tempête – baptisée Elias – a provoqué jeudi d’importantes inondations dans la ville centrale de Volos et laissé des centaines de personnes bloquées dans les villages de montagne voisins. Les pompiers ont procédé à plusieurs sauvetages et évacuations, ont indiqué les autorités.

« Tout Volos s’est transformé en lac », a déclaré le maire de la ville, Achilleas Beos, à la télévision d’État. « La vie des gens est en danger. Même moi, je suis resté piégé, et 80 pour cent de la ville est sans électricité… Je ne sais pas où Dieu a trouvé autant d’eau. C’est comme l’histoire de l’arche de Noé.

Les autorités ont interdit à tous les véhicules de circuler sur les routes.

« Les gens n’en peuvent plus. Je ne comprends pas la rage de la nature. Protégez-vous », a déclaré Beos, exhortant les habitants à rester chez eux.

Les habitants de Volos, une ville de près de 140 000 habitants, ont utilisé des seaux en plastique pour récupérer la boue de leurs maisons afin de protéger leurs biens. Parmi eux se trouvait Apostolis Dafereras, 83 ans, qui vit dans une banlieue de la ville depuis 1955.

« Je n’ai jamais rien vu de pareil », a déclaré Dafereras alors qu’il tentait de chasser la boue et les eaux de crue de sa maison.

Plus de 250 personnes ont été évacuées de la zone depuis le passage de la tempête Elias mercredi après-midi, ont annoncé jeudi les pompiers, précisant avoir reçu jusqu’à présent 1.200 appels à l’aide.

Les autorités ont déclaré que les dégâts les plus graves ont été signalés autour de Volos et dans le nord de l’île voisine d’Eubée, une zone vulnérable aux inondations dues aux incendies de forêt massifs il y a deux ans. Le niveau de l’eau dans la ville et ses banlieues a augmenté rapidement en quelques heures et un ruisseau voisin a débordé, aggravant les inondations.

Les autorités « ne sont pas préparées »

Elias est la deuxième tempête majeure à frapper la région depuis la tempête Daniel – la pluie la plus intense à avoir frappé la Grèce depuis le début des enregistrements en 1930 – qui a frappé la région pendant trois jours plus tôt en septembre.

De nombreux habitants de Volos ont déclaré que les autorités étaient toujours aux prises avec les conséquences de Daniel et n’étaient pas suffisamment préparées à une nouvelle tempête.

« C’était prédit », a déclaré Yannis Gavanoudis, un retraité de 70 ans. « Ils [authorities] n’ont pas fait leur travail correctement.

Daniel a transformé le centre de la Grèce en une mer intérieure, inondant les maisons et endommageant les infrastructures routières et les fermes près de Volos, Karditsa et Larissa.

Des dizaines de milliers d’animaux se sont noyés et les récoltes ont été emportées par les eaux, et les habitants des zones inondées ont encore du mal à se rétablir.

Daniel a également semé la dévastation à travers la Méditerranée, allant de la Grèce à la Libye, où des milliers de personnes sont mortes dans une énorme inondation dans la ville côtière de Derna.