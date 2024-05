Des maisons évacuées en Italie après le plus fort séisme en 40 ans près d’un supervolcan | Italie

Italie Des fissures se forment dans les bâtiments après 150 séismes suite à un tremblement de terre de magnitude 4,4 autour des Campi Flegrei près de Naples Mardi 21 mai 2024 à 07h43 HAE

Les maisons ont été évacuées et de nombreuses personnes ont dormi dans leur voiture ou dans la rue après le plus fort tremblement de terre depuis 40 ans qui a secoué la zone autour du supervolcan tentaculaire Campi Flegrei, près de Naples.

La secousse de magnitude 4,4 à Pouzzoles, une ville portuaire densément peuplée, a été suivie de 150 séismes qui ont également été fortement ressentis à Naples.

Les médias locaux ont rapporté que des fissures s’étaient formées dans les bâtiments et que des morceaux de maçonnerie s’étaient effondrés. Les écoles ont été fermées mardi à Pouzzoles et dans un groupe de villes et districts de Naples.

« Nous avons quitté notre maison à minuit et sommes allés chez notre fils à Vomero [Naples]», a déclaré Mimmo Pignatelli, qui vit à Solfatara, une ville adjacente à l’un des 24 anciens cratères volcaniques des Campi Flegrei.

« Nous sommes habitués aux tremblements de terre, mais celui-ci était très effrayant car c’était le plus fort depuis 40 ans. Nous sentions le sol bouger pendant que nous marchions.

Vue aérienne de Pouzzoles, une ville portuaire densément peuplée. Photographie : Roberto Salomone/The Guardian

L’activité sismique sur les Campi Flegrei, qui abritent au moins 360 000 personnes réparties dans sept des centres habités les plus à risque, s’est intensifiée en les deux dernières années, avec la fréquence et la force des séismes augmentant à mesure que la caldeira, le bassin au sommet du volcan, s’affaiblit et que la pression en dessous augmente. Cela provoque une élévation du sol et un étirement de la croûte du volcan.

« La Terre continue de s’élever à un rythme de 2 cm par mois, un rythme plus élevé que l’année dernière, et malheureusement, cela semble continuer à ce rythme », Mauro Di Vito, directeur de l’Observatoire du Vésuve pour l’Institut national italien de géophysique. et volcanologie (INGV), a déclaré aux journalistes. « Nous nous attendons à des tremblements de terre similaires… Je ne peux pas faire de prédictions mais nous pouvons nous attendre à ce que l’essaim continue. »

Le gouvernement italien a conçu un plan d’évacuation massiveavec des tests attendus fin mai.

La caldeira de Campi Flegrei, longue de 11 km, est un volcan beaucoup plus grand que le Vésuve voisin, en forme de cône, qui a détruit l’ancienne ville romaine de Pompéi en 79 après JC, et est beaucoup plus actif.

La caldeira de la Solfatare, un cratère volcanique peu profond à Pouzzoles qui émet des jets de vapeur aux vapeurs sulfureuses. Photographie : Brian Harris/Alay

Le supervolcan est dans un état agité depuis plus de 70 ans en raison d’un phénomène connu sous le nom de bradyséisme, que les scientifiques comprennent comme le mouvement progressif d’une partie de la surface terrestre provoqué par le remplissage ou la vidange d’un souterrain. chambre magmatique ou activité hydrothermale. La dernière fois que Campi Flegrei a connu une vague de tremblements de terre comparable, c’était au début des années 1980.

Christopher Kilburn, professeur à l’University College de Londres, a mené une étude décrivant la caldeira comme étant sur le point d’atteindre un « point de rupture ».

Il a déclaré : « Lorsqu’il y a eu une crise il y a 40 ans, elle s’est arrêtée très brusquement, mais il n’est pas encore clair si ce qui se passe aujourd’hui est tout à fait analogue. Nous devons donc être très prudents. La question est : pouvons-nous constater une évolution dans le comportement de la fracture… existe-t-il des preuves de fractures plus petites se transformant en plus grandes ?

Les Campi Flegrei se sont formés il y a 39 000 ans après qu’une éruption l’ait vidé de son magma. Sa dernière éruption significative remonte à 1538.