Des maisons et des routes endommagées par des inondations en Grèce quelques semaines seulement après que des tempêtes meurtrières ont frappé le pays | Nouvelles du monde

Des habitations et des routes ont été endommagées par de nouvelles inondations en Grèce quelques semaines seulement après que le pays ait été frappé par des tempêtes meurtrières.

Des pluies torrentielles se sont abattues mercredi sur une grande partie du centre de la Grèce, entraînant des coupures d’électricité dans la ville côtière de Volos et sur l’île d’Eubée.

Au moins huit villages ont été évacués mercredi soir à cause de la montée des eaux.

Pendant ce temps, la circulation routière a été interdite à Volos, une ville d’environ 140 000 habitants, les habitants étant invités à rester chez eux.

Les pompiers ont reçu des centaines d’appels à l’aide dans la ville et des dizaines de personnes ont été évacuées des maisons inondées, mais aucun décès ni personne disparue n’a été signalé.

La télévision publique ERT a déclaré que le sous-sol de l’hôpital de Volos avait été inondé, mais que les services n’avaient pas été affectés.

Des images montrent des eaux de crue jaillissant dans les rues d’Eubée après une averse torrentielle.

Les nouvelles et fortes tempêtes font suite à des incendies de forêt meurtriers qui a provoqué des destructions record au cours de l’été, et plus tôt mercredi, le gouvernement a déclaré que l’adaptation au changement climatique était devenue une priorité nationale.

Image:

Les gens ont été invités à rester chez eux à Volos





Image:

Les inondations ont provoqué une coupure de courant à Volos





Volos, la région voisine du mont Pilion et d’autres régions du centre de la Grèce sont toujours en train de se remettre des inondations du début du mois qui a causé 16 morts, détruit des maisons et des infrastructures, détruit des récoltes et noyé des dizaines de milliers de têtes de bétail dans la zone agricole clé de Thessalie.

Certaines de ces zones manquent encore d’eau potable suite aux précédentes tempêtes.

Dans la partie nord de l’île d’Eubée, des équipes militaires et municipales ont déblayé les débris des routes près des villes de Limni et Mantoudi touchées par les inondations, où les pompiers ont signalé avoir reçu mercredi des dizaines d’appels à l’aide de ménages inondés.

Les autorités ont été mises en alerte dans le centre de la Grèce et dans les îles voisines suite aux prévisions de tempête.

Image:

L'eau coule dans les rues d'Eubée





Le gouvernement a déclaré que l’estimation initiale des dégâts causés par la tempête du début du mois dépassait les 2 milliards d’euros (1,73 milliard de livres sterling), la réparation des infrastructures à elle seule devant coûter près de 700 millions d’euros (606 millions de livres sterling).

La Grèce s’est vu promettre un financement d’urgence de l’Union européenne et renégocie actuellement les détails des programmes d’aide existants afin de cibler davantage de fonds pour faire face aux dégâts causés par les incendies de forêt et les inondations.

« Je vais répéter une évidence : la fréquence des agressions (météo) dues à la crise climatique est quelque chose qui nous oblige à intégrer la protection civile (dans notre réponse) », a déclaré le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis lors d’une réunion du Cabinet mercredi.

« L’adaptation à la crise climatique est une priorité fondamentale dans toutes nos politiques. »