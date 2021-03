Vêtues de pourpre, des femmes penchées tenaient de longs râteaux en l’air alors qu’elles marchaient en ligne vers un champ de lavande pour effectuer une taille sur une île du sud-ouest de la Corée du Sud. Inspirés par leur fleur de ballon indigène, les habitants des îles Banwol et Bakji, connues sous le nom d’« îles violettes », ont peint leurs maisons, leurs routes et leurs ponts dans des tons de teinte et ont planté des fleurs violettes telles que la lavande et les asters pour transformer leur ville. dans une attraction touristique.

«Les personnes âgées comme nous ont une vie isolée ici, puisque tous les jeunes ont quitté la ville», a déclaré le villageois Shin Deok-im, 79 ans, qui vit sur l’île de Bakji depuis plus de 60 ans. «Je suis heureux de voir des jeunes et des enfants visiter notre ville. Ils sont tous comme mes petits-enfants. Les petites îles tranquilles comptent un peu plus d’une centaine d’habitants et ont été sélectionnées pour un projet touristique soutenu par le gouvernement.

Depuis 2015, le comté de Shinan a investi 4,8 milliards de wons (4,25 millions de dollars) pour rendre les îles violettes, notamment en peignant plus de 28 000 mètres carrés de toits en lilas. La campagne a attiré plus de 487000 personnes depuis son lancement officiel en 2019, selon le bureau du comté. Les restaurants des îles proposent du riz violet et servent de la nourriture dans des assiettes violettes. Certains résidents se sont lancés dans le projet violet avec enthousiasme.

«Chaque matin, je m’habille en violet de la tête aux pieds, y compris mes sous-vêtements et mes chaussures, et cela me rend heureux», a déclaré Jung Soon-shim, une résidente de 88 ans, assise dans un belvédère violet.

Les visiteurs peuvent parcourir trois passerelles violettes reliant les deux îles à la plus grande à proximité, avec des bancs décorés du slogan « I purple you » rendu populaire par Kim Tae-hyung, membre du groupe K-pop BTS, plus connu sous le nom de V, qui signifie «Je vous fais confiance, vous aime et vous soutiens.

Ceux qui portent du violet sont même autorisés à entrer gratuitement dans les îles. «Nous ne pouvions pas voyager à l’étranger à cause du COVID-19, nous avons donc visité ces îles violettes à la place», a déclaré le visiteur Shin Eun-me. « Voir ces mamies vêtues de vêtements violets est très rêveur. »