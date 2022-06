Des maires européens dupés par des appels avec un faux maire de Kyiv

BERLIN (AP) – Le maire de la capitale ukrainienne de Kyiv a averti samedi qu’un imposteur se faisait passer pour lui et communiquait avec d’autres responsables, dont trois maires européens qui ont été dupés en leur faisant croire qu’ils avaient un appel vidéo avec le vrai Vitali Klitschko.

“Plusieurs maires en Europe ont été contactés par un faux maire de Kyiv qui tient des propos absurdes”, a déclaré Klitschko au quotidien allemand Bild. “C’est de l’énergie criminelle. Il faut d’urgence enquêter sur qui est derrière tout ça.

Le bureau du maire de Berlin, Franziska Giffey, a tweeté vendredi soir qu’elle avait interrompu un appel avec le maire réputé de Kyiv après que ses commentaires et ses questions l’aient rendue suspecte. “Le déroulement de la conversation et la définition des sujets” ont rendu Giffey méfiante, a déclaré son bureau sans donner plus de détails.

Le bureau a publié une photo montrant à la fois le maire de la capitale allemande et le faux Klitschko sur grand écran. Il a déclaré qu’au départ, “il n’y avait aucune preuve que la vidéoconférence n’avait pas été menée avec une personne réelle. Selon toutes les apparences, c’est profondément faux.

La police enquêtait sur l’incident, a déclaré le bureau de Giffey.

Vendredi, le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a également interrompu un appel vidéo avec quelqu’un prétendant être Klitschko. Le maire de la capitale espagnole soupçonnait qu’il ne parlait pas avec son homologue de Kyiv et a porté plainte auprès de la police.

Le maire de Vienne, Michael Ludwig, n’a pas mis fin à son appel avec l’imposteur plus tôt cette semaine car il n’a remarqué aucun comportement suspect, a rapporté la chaîne de télévision publique autrichienne ORF.

“Étant donné qu’aucun sujet délicat n’a été abordé dans la conversation, c’est certainement ennuyeux dans l’occasion spécifique, mais ce n’est pas un gros problème”, a déclaré Ludwig.

Il n’était pas clair qui était derrière les appels ou quels moyens avaient été utilisés pour essayer de faire croire aux maires qu’ils communiquaient avec Klitschko.

Samedi, la maire de Berlin a déclaré que sa rencontre avec le fraudeur signifiait qu'”à l’avenir, nous devrons être encore plus attentifs, encore plus méfiants”.

Elle a qualifié l’utilisation d’un faux Klitschko de “moyen de guerre moderne”, faisant référence à la guerre de quatre mois de la Russie contre l’Ukraine.

L’actuel maire de Kyiv a également fait un lien avec la guerre de la Russie en Ukraine.

“Amis! L’ennemi ne lâche rien et fait la guerre sur tous les fronts – notamment par la désinformation, en discréditant les politiciens ukrainiens », a déclaré Klitschko dans un message sur l’application de messagerie Telegram. “Afin de se quereller avec des partenaires européens, afin que l’Ukraine ne soit pas aidée.”

Dans ses remarques à Bild, il a averti les autres responsables européens d’être prudents s’ils sont contactés par quelqu’un prétendant représenter son bureau. “Veuillez faire attention à l’avenir à la façon dont les rendez-vous sont organisés par moi. Les conversations officielles ne passent que par les canaux officiels », a-t-il déclaré.

___

Ashifa Kassam a contribué au reportage de Madrid.

___

Suivez la couverture d’AP sur la guerre russo-ukrainienne sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Kirsten Grieshaber, Associated Press