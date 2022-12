Des maillots de la Coupe du monde à 150 $ fabriqués par des travailleurs obtiennent 2,27 $ par jour

Alors que la Coupe du monde au Qatar a débuté la semaine dernière, des millions de fans ont enfilé des maillots coûtant entre 90 et 150 dollars vendus par Nike et Adidas, l’équipementier officiel du tournoi de cette année. Les joueurs, vêtus de nouveaux uniformes aux couleurs vives, ont enfilé des crampons et des chaussures brillantes pouvant coûter plus de 200 $.

Mais qu’est-ce que les personnes qui ont fabriqué ces articles ont été payées ?

Dans le cas de 7 800 travailleurs de l’usine Pou Chen Group à Yangon, au Myanmar, fournisseur de chaussures de football pour Adidas, la réponse est de 4 800 kyats, soit 2,27 dollars, par jour.

L’usine du Myanmar souligne la lutte continue d’un grand nombre des 40 millions de travailleurs de l’habillement d’Asie du Sud, qui sont depuis longtemps aux prises avec des conditions de travail et des salaires médiocres, et dont les problèmes ont été exacerbés par la pandémie. Aujourd’hui, alors que le plus grand événement sportif au monde est en cours, les efforts de certains ouvriers pour améliorer leurs conditions de travail se sont heurtés à une résistance et à des sanctions sévères.

Après que les travailleurs ont commencé une grève en octobre, exigeant un salaire journalier de 3,78 dollars, les directeurs d’usine ont appelé des soldats dans le complexe et ont ensuite licencié 26 travailleurs. Parmi eux figuraient 16 membres du syndicat de l’usine, qui auraient mené la grève de plus de 2 000 employés.