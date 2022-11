Des magasins en ruine pour les accros qui flânent et les habitants trop effrayés pour faire du shopping… comment REAL Blackpool est «monde loin» de Strictly Glitz

À deux pas du glamour de la salle de bal de Blackpool qui a accueilli Strictly hier soir, un homme prend une grande gorgée d’une canette de bière blonde alors qu’il se promène devant une boutique fermée.

Il marche péniblement le long de Central Drive, un boulevard négligé à l’ombre de la tour emblématique de la ville balnéaire du nord.

INSÉRER STRICTEMENT LA PHOTO ICI – légende: Strictly Come Dancing est revenu à la salle de bal de la tour de Blackpool hier soir

Des bâtiments barricadés se décomposent à l’ombre de la Tour Crédit : Le Soleil

À quelques mètres à peine du razzamatazz de l’émission de danse phare de la BBC, qui y est revenue pour la première fois en trois ans, les buveurs solitaires et les silhouettes encapuchonnées rôdent.

La rue principale, autrefois bordée de boutiques, de cafés élégants et de cinémas, est maintenant criblée de bâtiments abandonnés qui s’effondrent sur eux-mêmes et de rangées de magasins bon marché.

Le boulevard est tellement délabré que les habitants l’ont surnommé “Beyrouth” et affirment qu’ils sont trop terrifiés pour faire du shopping seuls alors que les trafiquants de drogue flânent dans les coins et que les adolescents ciblent les magasins.

Rien qu’en septembre, il y a eu 555 crimes stupéfiants dans la région, la grande majorité étant liée à un comportement antisocial.

Local Miles Bruschan, 55 ans, a déclaré au Sun : “L’effet Strictly donne envie aux gens de venir à Blackpool, mais le faste et le glamour n’existent pas en dehors de cette salle de bal.

“Ce n’est pas notre réalité. C’est un monde loin de ce que c’est vraiment. Les rues derrière sont en décomposition et abandonnées.

“C’est évidemment bon pour le tourisme car cela fait penser à Blackpool, mais cela fausse la perception des gens.

“C’est un événement annuel et la Tower Ballroom est une salle de bal pour le pays, pas pour les locaux.

Le graffiti couvre un bâtiment en béton à Blackpool Crédit : Le Soleil

De nombreux bâtiments autrefois beaux s’effondrent Crédit : Le Soleil

Les habitants de Blackpool Anthony Barr-William et Miles Bruschan disent que le glamour est loin de la vérité Crédit : Le Soleil

“J’ai des sentiments mitigés à ce sujet parce que si les gens viennent juste pour voir la salle de bal, s’arrêtent-ils vraiment ici et aident-ils la région ?

“Blackpool a peut-être une magnifique salle de bal, mais la ville s’effondre. C’est un lieu historique, mais il a perdu beaucoup de son caractère.

“C’est juste du béton. Il n’y a pas d’usines et une partie du travail qu’ils ont effectué est un gâchis.”

Le chômage sévit

La ville du Lancashire a un taux de chômage de 25%, contre 13 à l’échelle nationale.

Miles, un agent de voyages d’affaires, ajoute : « Il y a un énorme problème de chômage. Il n’y a pas d’autre industrie ici à part le tourisme, qui souffre.

“Si tous les hôtels et commerces ferment, il n’y aura plus d’emplois pour les locaux.”

Maryll Maycock, 74 ans, est une cuisinière à la retraite qui a déménagé à Blackpool il y a 10 ans.

La grand-mère est une grande fan de Strictly mais ne peut pas obtenir de billets pour l’événement, bien qu’il soit à sa porte.

Elle nous dit : « Strictement tout est faste et glamour, mais les locaux n’y vont jamais. Nous avons postulé chaque année depuis que nous avons déménagé ici et nous n’avons jamais été sélectionnés.

“Je ne suis allé à la salle de bal que pour regarder les danseurs locaux. Il y a une danseuse qui est ici depuis des années et elle n’a jamais eu de billet.

“Ce n’est pas bien. Pourquoi les gens qui ne viennent jamais en ville devraient-ils le voir? Ils devraient l’ouvrir aux gens de la rue.

L’effet Strictly donne envie aux gens de venir à Blackpool, mais le faste et le glamour n’existent pas en dehors de cette salle de bal Miles Bruschan

“L’événement ne reflète pas la ville car une rue au-dessus est abandonnée et a été laissée pour compte.

“Le conseil reçoit une énorme subvention et j’espère qu’ils l’investissent dans les infrastructures locales.

“Ils doivent régler la rue principale. Plus de touristes viendraient si plus d’argent était dépensé pour la restaurer à ce qu’elle était à son apogée.

“C’est tellement dommage car il y a des années, c’était florissant. Je venais ici tout le temps. Nous avions une caravane et avons amené notre petit-fils voir les illuminations depuis qu’il était bébé.

“Les gens viennent encore ici chaque année, et ils adorent ça. Ils sont attirés par les lumières et le beau front de mer, mais les zones arrière ont été négligées.

“Ils régénèrent le parking du front de mer et pourtant la rue derrière a l’air terrible.

“Tous les magasins sont condamnés et ont été remplacés par des magasins bon marché.”

Marryl Maycock dit que les habitants ne reçoivent jamais de billets Strictly Crédit : Le Soleil

De nombreux magasins ont fermé Crédit : Le Soleil

Le meilleur hôtel abrite 400 migrants

La Pleasure Beach attire toujours beaucoup de visiteurs Crédit : Alamy

L’historique Metropole Hotel accueille actuellement 400 demandeurs d’asile Crédit : MEN Media

Dans la rue principale, une devanture de magasin s’est complètement effondrée et est remplie d’ordures et de débris, tandis qu’un hôtel délabré est couvert de suie et de cendres après que le bâtiment délabré a été englouti par les flammes plus tôt cette année.

C’est un monde loin de la charmante promenade, où les vacanciers se promènent tout en admirant la vue sur la mer d’Irlande.

Le tronçon de route de deux milles sur le front de mer abrite la tour de Blackpool, qui abrite Strictly depuis 2009, un parc aquatique et un zoo.

La promenade abrite également le parc à thème Blackpool Pleasure Beach, qui détenait autrefois le record des plus hautes montagnes russes du monde.

Malgré sa riche histoire, la ville a subi un triste déclin du tourisme, les habitants blâmant les vacances à forfait bon marché vers des destinations ensoleillées comme Ibiza.

L’ancien hôtel Metropole, qui trône toujours fièrement sur le front de mer, était autrefois réservé aux A-listers, mais abrite actuellement 400 demandeurs d’asile.

Il y a une semaine, la ville a reçu une subvention de mise à niveau de 40 millions de livres sterling, qui verra le tribunal de première instance de Blackpool démoli et déplacé, libérant la zone pour les développements de loisirs.

Mais les habitants affirment que cela ne suffit pas et disent que le conseil doit redonner aux ruelles leur gloire d’antan.

“Plein de junkies”

Karen McKinlay dit que les rues sont pleines de junkies Crédit : Le Soleil

Un ancien grand magasin a été laissé pourrir Crédit : Le Soleil

Karen McKinlay, 66 ans, est une travailleuse en santé mentale à la retraite qui a vécu à Blackpool toute sa vie.

Elle dit: “Amène strictement les gens dans la ville mais j’ai des réserves quant à ce que cela fait pour la région.

“Je ne pense pas que les stars se promènent dans les rues miteuses derrière la salle de bal, elles ont probablement un endroit sûr où rester.

“Mon mari appelle le quartier Beyrouth parce que c’est tellement délabré, c’est comme un bidonville.”

Karen affirme que la moitié des magasins “se replient sur eux-mêmes” tandis que les autres sont des magasins “gravement négligés” ou à petit budget.

“La rue est remplie de junkies, d’alcooliques et de prostituées. Je dis aux gens d’éviter Central Drive”, ajoute-t-elle.

“L’hôtel Métropole accueille des demandeurs d’asile. L’hôtel était autrefois le plus prestigieux de la région – cela témoigne de la baisse du tourisme.

“Je suis désolé pour eux et je comprends qu’ils doivent aller quelque part, mais nous devrions nous occuper des nôtres. Nous devrions investir dans le logement social et aider les sans-abri dans les rues de Blackpool.

“Nous devrions donner la priorité aux locaux en matière d’hébergement et d’abri.”

Les enfants « terrorisent » les habitants

Sam Parker est propriétaire de Drummer’s House of Jokes sur Central Drive Crédit : Le Soleil

Le propriétaire du magasin de blagues, Sam Parker, 52 ans, a vécu à Blackpool toute sa vie et dit que Strictly est idéal pour mettre la ville sur la carte, mais ce n’est pas suffisant pour la sauver.

Elle dit : “Au fil des ans, il y a eu un déclin des maisons d’hôtes de la rue principale et des chambres d’hôtes.

“Les gens venaient à Blackpool jusqu’à une semaine, mais maintenant ils ne viennent que pour une journée.

“Ce matin, j’ai garé ma voiture et l’un des constructeurs m’a dit : ‘Ne laissez rien en exposition car je viens de voir un cambriolage’.

Ce matin, j’ai garé ma voiture et l’un des maçons m’a dit : “Ne laissez rien à l’étalage car je viens de voir un cambriolage” Sam Parker, habitant de Blackpool

“Les gamins de 10 à 15 ans nous terrorisent tout l’été. Ils entrent et nous pincent des trucs.

“Ils ont toujours été une nuisance, mais ils s’aggravent parce que rien n’est fait à ce sujet et ils savent qu’ils peuvent s’en tirer.”

Sam a été informée que son entreprise familiale, qui a ouvert ses portes en 1969, est contrainte de fermer en janvier en raison du développement de loisirs de 300 millions de livres sterling.

Elle ajoute : “Notre boutique est en train d’être démolie pour faire place au parking. C’est ennuyeux, car nous prospérons en tant qu’entreprise.

“Le quartier a besoin d’être régénéré, mais il y a tellement de magasins qui sont fermés et le taux de chômage est très élevé, alors on pourrait penser qu’ils nous intégreraient dans leurs plans.

“Nous sommes ici depuis des décennies et gardons des employés. C’est vraiment triste parce que le magasin compte beaucoup pour les habitants.”

Agressé dans la rue principale

Un habitant qui a demandé à rester anonyme ajoute : “La rue principale était magnifique. Maintenant, c’est un endroit dangereux.

“Une femme âgée que je connais a été agressée là-bas à 16 heures en plein jour.

“Les habitants n’osent pas marcher seuls dans ces rues, surtout la nuit. C’est rempli de junkies et de personnages sommaires.”

Steven Waters, 46 ans, a déménagé dans la région le mois dernier depuis Swindon.

Actuellement au chômage, il dit qu’il se rendait fréquemment à Blackpool dans sa jeunesse et qu’il était attiré par les bas prix de l’immobilier, mais insiste sur le fait que la région a besoin d’une cure de jouvence.

Il dit: “Quand vous voyez Blackpool sur Strictly, cela a l’air merveilleux et met une certaine image dans votre tête de ce que c’est.

Les habitants n’osent pas marcher seuls dans ces rues, surtout la nuit. C’est rempli de junkies et de personnages sommaires Résident de Blackpool

“Quand les gens viennent nous rendre visite, cela ne répond pas à leurs attentes.

“Si les gens venaient ici après avoir regardé l’émission, ils seraient choqués.

“Il y a un Woolworths abandonné au centre. C’est une horreur, le plafond s’est effondré et on l’a laissé pourrir.

“Il y a plus de sans-abris maintenant – cela doit être réglé.

“Si les touristes viennent ici et voient les bâtiments incendiés, ils ne voudront pas revenir.

“La ville pourrait être restaurée à ce qu’elle était dans les années 80. Elle a juste besoin d’une cure de jouvence drastique.

“L’attrait de Blackpool était que vous pouviez venir sur un coup de tête et qu’il y avait toujours un endroit où rester et toujours quelque chose à faire, mais ce n’est plus comme ça.

“Cela a été gâché par les vacances à forfait. Cela dit, Covid signifiait que plus de gens partaient en vacances en Angleterre et Blackpool était occupé cette année.

“Alors qui sait, peut-être que de nouvelles habitudes de vacances inciteront les touristes à visiter.”