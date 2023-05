Des magasins cibles touchés par des alertes à la bombe suite à un déménagement LGBTQ

Les menaces sont venues après que le détaillant américain ait retiré une gamme de produits liés aux transgenres

Des magasins cibles dans au moins trois États américains ont reçu des menaces à la bombe après que la direction a retiré la marchandise LGBTQ à la suite d’une réaction violente des acheteurs conservateurs. Un message accusait le détaillant d’être « des lâches qui ont tourné le dos à la communauté LGBT. »

« La cible est pleine de [redacted] des lâches qui ont tourné le dos à la communauté LGBT et ont décidé de répondre aux fanatiques homophobes de la droite plouc qui ont protesté et vandalisé leur magasin », lire un message anonyme envoyé à Cleveland 19 News vendredi.

« Nous ne resterons pas les bras croisés alors que l’extrême droite continue de nous traquer », le message a continué, l’auteur affirmant avoir posé des explosifs dans quatre magasins Target dans l’Ohio et un en Pennsylvanie. Des menaces similaires ont été proférées contre quatre magasins Target dans l’Utah et au moins un magasin de l’État a été évacué, a rapporté KUTV.

Aucun explosif n’a été trouvé à aucun endroit et la police de l’Ohio a déterminé que la menace était un canular. Des agents de l’Ohio et de l’Utah tentent actuellement d’établir l’identité du coupable.

En savoir plus Un sénateur américain condamne Target pour son partenariat avec un « sataniste »

La controverse a commencé lorsque Target a rempli ses étagères de produits LGBTQ avant le mois de la fierté en juin. Parmi les éléments introduits figuraient « convivial » maillots de bain – maillots de bain féminins avec une «poche» supplémentaire et un espace d’entrejambe pour permettre aux hommes de dissimuler leurs parties génitales – et des pulls molletonnés et des sacs de lecture « guérir la transphobie, pas les personnes trans » et « trop ​​bizarre pour ici. »

Le « convivial » les maillots de bain ont été ridiculisés en ligne par les conservateurs, et le créateur de chemises et de sacs basé à Londres a été accusé d’être un sataniste. Bien qu’il ait appelé cette accusation « FAUX, » il avait précédemment expliqué sur les réseaux sociaux qu’il était à l’aise avec le label.

Après que des acheteurs de plusieurs États ont poussé des stands de marchandises et confronté le personnel avec colère, Target a annoncé la semaine dernière qu’il supprimerait une partie de sa collection LGBT et déplacerait le reste à l’arrière de certains magasins dans les États du Sud. Une source au sein de l’entreprise a déclaré à Fox News que la décision avait été prise d’éviter « une situation Bud Light, » faisant référence à l’approbation controversée par la marque de bière de l’influenceur transgenre Dylan Mulvaney, qui a déclenché un boycott qui a coûté à la société mère Anheuser-Busch InBev environ 15 milliards de dollars.

La tentative de Target d’apaiser les conservateurs indignés a cependant suscité une nouvelle indignation de la part de la communauté LGBT. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a accusé le détaillant de « vendre la communauté LGBTQ+ aux extrémistes », prétendant que « il y a une attaque systématique contre la communauté gay qui se passe à travers le pays. »