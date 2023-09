Des magasins américains s’alarment des attaques de « crime organisé dans le commerce de détail » et de « vol éclair »

Le vol organisé au détail a un impact sur les magasins aux États-Unis.

Il y a eu une augmentation de 120 % des vols chez Target.

Les détaillants mettent en place des mesures de sécurité pour contrer cette tendance.

Dentifrice, chocolat, lessive et déodorant : les produits du quotidien sont de plus en plus mis sous clé chez les détaillants américains, alors que les petits larcins et les vols à l’étalage organisés se multiplient alors que les consommateurs sont aux prises avec le coût de la vie.

Les grands détaillants Walmart et Target, les chaînes de pharmacies CVS et Walgreens, ainsi que l’entreprise de rénovation domiciliaire Home Depot et le vendeur de chaussures Foot Locker font partie de ceux qui ont exprimé leur inquiétude face à de nouveaux vols – y compris des incidents violents – dans leurs derniers résultats financiers.

« Le crime organisé dans le commerce de détail, et le vol en général, est un problème de plus en plus grave qui touche de nombreux détaillants », a déclaré Lauren Hobart, directrice générale de Dick’s Sporting Goods, lors d’une conférence téléphonique.

L’impact du vol sur les stocks de l’entreprise a été « significatif » à la fois sur ses résultats du deuxième trimestre et sur ses attentes pour le reste de l’année, a-t-elle ajouté.

Dick’s s’attend désormais à un bénéfice par action pour l’année compris entre 11,33 et 12,13 dollars, en baisse par rapport aux prévisions précédentes de 12,90 à 13,80 dollars.

« Au cours des cinq premiers mois de cette année, nos magasins ont connu une augmentation de 120 % des incidents de vol impliquant des violences ou des menaces de violence », a déclaré le directeur général de Target, Brian Cornell, lors d’un autre point de presse.

Il ajouta:

Notre équipe continue d’être confrontée à un nombre inacceptable de vols dans les commerces de détail et de crimes organisés dans le commerce de détail.

Il a constaté une perte de stocks bien supérieure à ce qui est soutenable sur le long terme.

Cela survient alors que les taux d’intérêt sont passés de près de zéro à environ 5,5 % sur 18 mois – le niveau le plus élevé en 22 ans – alors que les décideurs politiques cherchent à freiner l’inflation.

Les coûts de prêt plus élevés rendent plus coûteux les emprunts pour des achats importants ou pour les entreprises souhaitant développer leurs activités – et les consommateurs ressentent la pression.

Selon l’enquête sur la sécurité du commerce de détail menée par la National Retail Federation en 2022, les détaillants ont perdu environ 94,5 milliards de dollars à l’échelle nationale en « rétrécissant » rien qu’en 2021.

La démarque inconnue signifie la perte de stocks due à des facteurs tels que le vol du personnel, le vol à l’étalage ou des erreurs administratives.

L’enquête a également noté que les détaillants ont constaté en moyenne une augmentation de 26,5 % du crime organisé dans le commerce de détail en 2021, la majorité des personnes interrogées déclarant que la pandémie a entraîné une augmentation des risques.

Des déodorants verrouillés pour empêcher le vol à l’étalage sont visibles dans une pharmacie et une pharmacie Duane Reade à New York. Les grands détaillants Walmart et Target, les chaînes de pharmacies CVS et Walgreens, ainsi que l’entreprise de rénovation domiciliaire Home Depot et le vendeur de chaussures Foot Locker font partie de ceux qui ont signalé davantage de vols, y compris des incidents violents. AFP Angela Weiss/AFP

En conséquence, les magasins ont installé des murs transparents avec des serrures sur les étagères, parfois des chaînes cadenassées sur les réfrigérateurs et des boutons d’appel dispersés dans les allées pour le personnel.

Les rayons non protégés sont également souvent peu approvisionnés, afin de limiter le vol à l’étalage.

Mais ces mesures de sécurité ne constituent pas toujours un moyen de dissuasion efficace.

En juin, un homme portant une veste à capuche et un masque a utilisé un chalumeau – à la vue des clients et des employés – pour faire fondre des caisses verrouillées dans un magasin Walgreens du Queens, à New York.

Il a ensuite rempli un sac de produits et est reparti sans payer, selon les médias.

Les résidents du Queens ont également lancé une pétition concernant les conditions dangereuses dans plusieurs points de vente CVS.

Selon les médias, certains commerçants demandent à leur personnel de ne pas intervenir en cas de vol et de ne pas contacter la police, pour leur propre sécurité.

Certains envisagent de fermer des sites, Giant envisageant la fermeture d’un supermarché de Washington, où le vol et la violence « sont importants et s’aggravent ».

Il devient de plus en plus difficile d’opérer dans ces conditions, a déclaré à l’AFP un porte-parole, ajoutant que d’autres sites étaient également touchés.

Walgreens a fermé cinq magasins à San Francisco en 2021 pour cause de vol, tandis que Walmart a fermé quatre magasins à Chicago cette année, officiellement en raison d’un manque de rentabilité.

Le directeur financier de Walmart, John Rainey, a déclaré à la mi-août :

La démarque inconnue a un peu augmenté cette année. Cela a augmenté l’année dernière. C’est inégal à travers le pays.

« Nous ne voulons évidemment pas que cela augmente, car cela pourrait entraîner une hausse des prix », a-t-il ajouté.

Mais les utilisateurs en ligne signalent davantage d’incidents de « vol éclair », au cours desquels un groupe fait irruption dans un magasin, saisit les articles à sa portée et s’enfuit.

Le 12 août, dans un magasin Nordstrom de Los Angeles, une trentaine de personnes masquées ont volé pour plus de 300 000 dollars d’articles de luxe et utilisé du spray anti-ours sur un agent de sécurité, selon la police.