Les scientifiques ont lié l’évolution des herbivores aux plantes qui ont survécu après la «grande mort» qui avait anéanti plus de 90% des espèces il y a 252 millions d’années. Des chercheurs de l’Université de Bristol ont découvert que les herbivores restants se sont diversifiés en consommant des plantes plus dures après des extinctions massives pour manger différents types de plantes. Ceux qui reflétaient ce pouvoir sont devenus les plus réussis. Les premiers dinosaures étaient parmi les herbivores les plus coriaces, a rapporté Éducation en Inde

L’extinction de masse à la fin du Permien – la plus grande extinction de masse de tous les temps – a conduit à la reconstruction des écosystèmes à partir de zéro à l’époque du Trias il y a environ 251 à 252 millions d’années, lorsque différents types de plantes et d’animaux ont gagné la vie.

L’étude, dirigée par le Dr Suresh Singh de la School of Earth Science de Bristol, a été publiée dans Communications de la nature et a fourni de nouvelles preuves sur la période post-extinction.

«Les principaux animaux de tout écosystème ont tendance à être les herbivores, et nous avons constaté qu’ils montrent des preuves remarquables de spécialisation dans les périodes de turbulence après la grande extinction de masse», a noté le Dr Suresh, tout en ajoutant: «En fait, les chocs environnementaux qui ont tué tant d’espèces, telles que le réchauffement climatique et les pluies acides, revenaient encore de temps en temps, mais les survivants étaient déterminés à explorer de nouveaux régimes.

Le Dr Tom Stubbs, qui a collaboré avec le Dr Suresh dans l’étude, s’est dit surpris d’avoir pu « identifier des spécialisations définies parmi les herbivores ». Le Dr Tom a expliqué que les groupes qui ont survécu à la plus grande extinction de masse peuvent être classés comme des « généralistes de l’ingestion, spécialistes de la préhension, des processeurs oraux lourds », entre autres et a ajouté que ces noms reflètent le pouvoir de leurs mâchoires et dents, et le genre de plantes que les premiers dinosaures doivent manger.

Les chercheurs ont étudié les 80 millions d’années qui ont suivi la «grande mort» et ont inclus la diversification des dinosaures mangeurs de première plante.

Mots-clés: extinction de masse, grands mourants, âge des dinosaures, herbivores, Université de Bristol

