Des Mac M4, un nouvel iPad Mini et un iPad 11 attendus lors du prochain événement Apple

Apple organisera probablement un autre événement en octobre de cette année pour annoncer de nouveaux Mac et iPad. Si tel est le cas, ce serait la quatrième fois au cours des cinq dernières années qu’Apple organise un événement en octobre. L’année dernière, Apple a organisé un événement virtuel le lundi 30 octobre pour annoncer de nouveaux modèles de MacBook Pro et d’iMac équipés de la série de puces M3.



Dans son Mise sous tension bulletin aujourd’hui, BloombergMark Gurman Apple a réitéré son intention d’annoncer les premiers Mac M4 et de nouveaux iPad d’entrée de gamme lors de son prochain événement « dans les semaines à venir ». Il s’attend à ce que le MacBook Pro, l’iMac et le Mac mini soient mis à jour avec la série de puces M4 cette année, suivis par le MacBook Air, le Mac Studio et le Mac Pro tout au long de 2025. Il a déclaré que certains des premiers Mac M4 sont déjà expédiés depuis les usines.

Gurman s’attend à ce que les produits suivants soient mis à jour lors du prochain événement d’Apple, qui, selon lui, aurait lieu en octobre.

MacBook Pro



Selon Gurman, Apple prévoit d’annoncer des modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces mis à jour avec des puces M4, M4 Pro et M4 Max lors de son prochain événement. Aucune modification de conception n’a été annoncée pour les ordinateurs portables cette année, des améliorations telles qu’un écran OLED et un design plus fin ne sont pas attendues avant 2026 au plus tôt.

Apple a repensé pour la dernière fois les MacBook Pro 14 et 16 pouces en 2021, et les derniers modèles avec puces M3, M3 Pro et M3 Max sont sortis en octobre dernier.

iMac



Selon Gurman, Apple prévoit également de mettre à jour l’iMac avec la puce M4 lors de l’événement.

Le trio d’accessoires Magic Keyboard, Magic Mouse et Magic Trackpad pour l’iMac passera-t-il enfin de Lightning à USB-C cette année ?

Mac mini



Gurman s’attend à ce que le Mac mini soit mis à jour avec les puces M4 et M4 Pro lors de l’événement, et il avait déjà déclaré que l’ordinateur de bureau serait repensé pour devenir presque aussi petit qu’une Apple TV. Le nouveau Mac mini ne sera apparemment pas doté de ports USB-A.

iPad mini



Gurman avait précédemment déclaré qu’il s’attendait à ce qu’un iPad mini de septième génération soit dévoilé lors de l’événement.

Les fonctionnalités annoncées pour le prochain iPad mini incluent une puce plus rapide, des caméras avant et arrière améliorées, un correctif pour le déchirement de l’écran en mode « jelly scrolling » en orientation portrait, la prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3, ainsi que de nouvelles options de couleur.

L’analyste de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, Ming-Chi Kuo, avait précédemment déclaré que le prochain iPad mini entrerait en production de masse au cours du second semestre 2024. Il existe donc un accord entre plusieurs sources crédibles sur le fait que l’appareil sera mis à jour plus tard cette année.

Apple a sorti l’iPad mini actuel en septembre 2021, avec de nouvelles fonctionnalités à l’époque, notamment un écran plus grand de 8,3 pouces, un port USB-C, un bouton d’alimentation Touch ID, la puce A15 Bionic, la prise en charge de la 5G sur les modèles cellulaires, un appareil photo arrière de 12 mégapixels avec prise en charge de Center Stage, la compatibilité avec l’Apple Pencil de deuxième génération, et plus encore.

iPad d’entrée de gamme

Gurman a déclaré aujourd’hui que de « nouveaux iPad bas de gamme » seraient dévoilés lors de l’événement, il pourrait donc y avoir également un iPad 11.