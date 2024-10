Des lutteurs qui ne supportaient pas Dave Bautista

John Morrison est une ancienne star de la WWE et talent actuel de l’AEW qui aurait des problèmes très personnels avec Bautista. Au cours de ses premières années à la WWE, Bautista était un coureur de jupons autoproclamé, fréquentant de nombreuses « Divas » telles que Kelly Kelly, Rosa Mendez et l’ancienne petite amie et valet de Morrison, Melina. Bautista a déclaré que lui et Melina étaient des amis proches, mais que leur relation n’est devenue physique qu’après leur rupture avec Morrison. Dans son autobiographie, Bautista a déclaré que sa femme de l’époque pensait qu’il « couchait avec Melina dès le départ » et l’avait fait se sentir coupable d’être ami avec elle. Mais Bautista a écrit qu’ils se sont rapprochés et que leur relation a évolué, ce qui « a provoqué un peu de controverse ».

Publicité

Melina, qui était confrontée à l’intimidation dans les coulisses, a appelé Bautista son « chevalier » qui l’a défendue. Melina a déclaré que les rumeurs sur elle et « The Animal » dans les coulisses étaient ce qui avait contribué à la fin de sa relation de 11 ans avec Morrison, mais son licenciement est intervenu suite à une interaction avec Vince McMahon après un Divas Championship #1 Contender’s Battle Royal en 2011. Après que Gail Kim se soit éliminée, Melina a déclaré qu’elle avait vu McMahon dans les coulisses et qu’elle savait qu’elle avait une cible dans le dos, car il semblait être d’humeur à tirer. Elle a été licenciée quelques jours plus tard.

D’autres versions en coulisses de la rumeur étaient que Morrison était au courant de quelque chose qui se passait entre Melina et Bautista, mais n’avait rien fait pour l’arrêter, dans le but d’éviter de nuire à sa carrière. Mais ce faisant, Morrison aurait perdu le respect du vestiaire. Morrison n’a jamais commenté publiquement ces rumeurs, mais est maintenant marié à Taya Valkyrie, et leur acte en tant que couple s’est bien déroulé dans plusieurs promotions. Melina a nié avoir trompé Morrison avec Batista dans une interview en 2015, mais l’a qualifié de grand ami et de « héros de la vraie vie ».

Publicité