Des lutteurs arrêtés tentant de marcher vers le nouveau Parlement, le site de protestation dégagé

Le chaos s’est déroulé au cœur de la capitale du pays dimanche alors que les meilleurs lutteurs, dont Vinesh Phogat, Sakshi Malik et Bajrang Punia, ont été arrêtés par la police de Delhi alors qu’ils tentaient de marcher vers le nouveau bâtiment du Parlement.

Les athlètes avaient prévu un «Mahila Samman Mahapanchayat» (une grande assemblée de femmes) dans le cadre de leur protestation en cours contre le chef de la Wrestling Federation of India (WFI), Brij Bhushan Sharan Singh.

M. Singh, membre du BJP au pouvoir, a été accusé par les lutteurs d’avoir harcelé sexuellement plusieurs athlètes féminines. Ces allégations ont suscité une controverse à l’échelle nationale, entraînant de nombreuses manifestations exigeant son arrestation.

VIDÉO | Le lutteur Sangeeta Phogat détenu par la police à Jantar Mantar.

Tweet par équipe — Sakshee Malikkh (@SakshiMalik) 28 mai 2023

La police de Delhi avait renforcé les mesures de sécurité à Jantar Mantar, le site de protestation désigné situé à environ deux kilomètres du bâtiment du parlement, avant le «Mahapanchayat» prévu. Malgré le renforcement de la sécurité, les lutteurs sont restés inflexibles quant à la poursuite de leur protestation.

La tension s’est intensifiée lorsque les lutteurs, dirigés par Vinesh Phogat et sa cousine sœur Sangeeta Phogat, ont tenté de franchir les barricades de sécurité. L’affrontement a été suivi de bousculades entre les manifestants et les policiers.

« Tous les manifestants ont été arrêtés et embarqués de force dans des bus par la police », a déclaré Dependra Pathak, commissaire spécial de la police, de la loi et de l’ordre. Il a ajouté que les athlètes étaient « détenus pour avoir violé l’ordre public » et assuré qu’une action en justice serait engagée « après une enquête en temps utile ».

Après les détentions, les policiers ont procédé au nettoyage du site de la manifestation, qui était actif depuis que les lutteurs avaient repris leur manifestation contre M. Singh le 23 avril.

Les athlètes protestataires, qui comprennent des médaillés olympiques et des médaillés d’or aux Jeux asiatiques, ont été inébranlables dans leur demande d’arrestation de M. Singh. L’usage de la force par la police, ont-ils insisté, ne les dissuaderait pas de poursuivre leur manifestation et leur rassemblement pacifiques.